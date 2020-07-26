Длительный просмотр телевизора может стать причиной инсульта

По мнению ученых, если бы все участники проходившего исследования тратили на просмотр телевизора не более двух часов в день, то можно было бы избежать почти 8% летальных исходов, причиной которым стали сердечно-сосудистые заболевания.