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РБК
РБК

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.В источнике
С чего всё началось
РБК

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Саркисов заявил, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве. Бизнесмен выразил уверенность в том, что с ним согласятся и азербайджанские предприниматели, которые также возместят ущерб, нанесенный собственности армян во время беспорядков.
РБК02:16
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Lenta.ru

Российский миллиардер возместит азербайджанцам убытки после нападений армян

Lenta.ru08:31
REGNUM

Совладелец РЕСО пообещал возместить ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

REGNUM07:25
РБК

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

РБК02:16
Эхо Москвы

Совладелец РЕСО пообещал возместить ущерб азербайджанскому бизнесу, пострадавшему от погромов в Москве

Эхо Москвы08:02
Коммерсантъ

Совладелец РЕСО возместит ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Коммерсантъ06:59
Forbes

Совладелец РЕСО заявил о готовности возместить ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Forbes05:44
Ведомости

Семья миллиардера Саркисова компенсирует ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Ведомости07:21

Дегтярев предложил создать народный совет для консультаций с жителями

Народный совет для консультации с жителями по основным вопросам и проблемам региона предложил создать врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, 26 июля об этом он заявил на встрече с жителями Ванинского района, передает пресс-службе регионального правительства.
Дегтярев предложил создать народный совет для консультаций с жителями
ИА Красная Весна08:22
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МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новостивчера в 12:44
1,1K

Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.
РБК17:42
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В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ruвчера в 11:37
9,8K

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости21:48
2,9K

Длительный просмотр телевизора может стать причиной инсульта

По мнению ученых, если бы все участники проходившего исследования тратили на просмотр телевизора не более двух часов в день, то можно было бы избежать почти 8% летальных исходов, причиной которым стали сердечно-сосудистые заболевания.
Народные новости06:21
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