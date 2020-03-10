Экономика

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Совладельцы «Лукойла» и московского «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли более $ 3 млрд из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, сообщает Forbes.
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с чего всё началось

Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках

Суммарно отечественные бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд (таких сейчас 97 человек), потеряли $8,81 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Лидерами падения стали совладельцы крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун.
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Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках

Forbesвчера в 06:20
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Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России

Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Lenta.ru 03:31
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Госдума приняла в третьем чтении президентский закон о поправках в Конституцию.
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Актриса Людмила Артемьева отказалась принимать участие в съемках седьмого сезона сериала «Сваты».
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Россия ответила на заявление Эрдогана об уничтоженных «Панцирях»

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками не соответствуют действительности.
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Украинские туристки испортили фреску Рафаэля в Ватикане

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Нюша показала свое фото в купальнике

Все подписчики оценили снимки Нюши.
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Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
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Общество

На Урале родители хотят сорвать второй концерт «Порнофильмов»

В Челябинске отменен концерт панк-группы "Порнофильмы", который должен был пройти 10 марта в местном комплексе "Галактика".
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Спорт

Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира

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Общество

Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Российская газета вчера в 03:15
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В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Российская газета вчера в 23:24
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В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
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Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
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Симулятор японских самураев Nioh 2 выходит 13 марта

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В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
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Бумаги TCS Group выросли более чем на 10% на новостях о дивидендах

На 10:26 стоимость бумаг составляла 1 217,6 руб. (7,66%). Рост произошел на фоне корпоративных новостей о выплате дивидендов.
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Румас: ситуация с ценами на нефть сближает позиции Белоруссии и России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о сближении Москвы и Минска на фоне обвала цен на нефть.
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Общество

Таиланд отменил оформление визы по прибытию в страну для 18 стран

Таиланд отменил выдачу виз по прибытии в страну для граждан 18 стран, в том числе для российских граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 04:29
Политика

Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
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Спикер Рады не исключил пересмотра закона о языковых квотах

Киев, 11 марта 2020, 09:25 — REGNUM Закон относительно квот украинского языка в СМИ может быть пересмотрен, не исключает председатель Верховной рады Украины (ВРУ) Дмитрий Разумков.
REGNUM 02:25
Футбол

Федотов – об уходе с «Матч ТВ»: «Когда сказал, что Азмуна нужно удалять, позвонили и сказали не пускать меня в эфир. Технических проблем не было»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов дополнил информацию о своем уходе с «Матч ТВ».
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Наука

Витамин В12 оказался драйвером самоубийства раковых клеток

Витамин В12 оказался способен запускать «программу самоубийства» раковых клеток.
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Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

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Курсы доллара и евро растут на открытии торгов

На открытии торгов во вторник, 10 марта, курс рубля по отношению к доллару и евро продолжил падение, следует из данных Московской биржи.
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В арсенале всех Hyundai Creta Би-2 есть предустановленная платформа "Яндекс.Авто" с голосовым ассистентом "Алиса" и "Яндекс.Навигатором".
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Экономика

Авиабилеты и туры подорожают из-за падения рубля

Эксперты прогнозируют, что в связи с валютными колебаниями цена на авиабилеты и туры в среду, 11 марта, вырастет как минимум на 10%.
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В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
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В Крыму задержали пятерых предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир»

Правоохранительные органы в городе Бахчисарай задержали пятерых подозреваемых, связанных с запрещенной в России религиозно-экстремистской организацией "Хизб ут-Тахрир", сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов.
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