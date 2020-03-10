Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАлекперов потерял больше всех из-за обвала цен на нефть

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов во вторник, 10 марта, потерял больше остальных миллиардеров по всему миру. Его состояние уменьшилось на $2,8 млрд после падения российского рынка акций, сообщает Forbes.
Читать в источнике
Комментировать162
с чего всё началось

Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках

Суммарно отечественные бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд (таких сейчас 97 человек), потеряли $8,81 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Лидерами падения стали совладельцы крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун.
Forbesвчера в 06:20

Подробнее о событии

Алекперов потерял больше всех из-за обвала цен на нефть

Коммерсантъвчера в 14:18

Forbes: Российские миллиардеры потеряли $8,8 млрд из-за падения рубля

Дождьвчера в 16:12

Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка

РИА Новостивчера в 09:53

Российские миллиардеры из-за обвала на рынках потеряли $8,8 млрд

ТАССвчера в 12:20

Российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за обвала нефти

Lenta.ruвчера в 12:22

Forbes и Bloomberg подсчитали потери миллиардеров России на обвале рынков

РБКвчера в 08:56

Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках

Forbesвчера в 06:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:20, Ашберн
Общество

В Киеве закроют школы и развлекательные центры из-за коронавируса

Будут закрыты развлекательные центры и зоны развлечений в ТРЦ. Общественный транспорт Киева пока будет работать в обычном режиме.
Интерфакс 05:35
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Политика

Госдума приняла закон о поправке к Конституции

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о поправке к Конституции. Данное решение было принято в среду, 11 марта.
RT на русском 03:48
Происшествия

Ударивший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним

ТАСС 04:56
Музыка

Группа Little Big представит песню для «Евровидения-2020» 12 марта

Пятый канал вчера в 07:51
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Политика

Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину

В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
ИнфоСМИ 05:40
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ 00:26
Шоу-бизнес

Экс-жена Зайцева написала публичное обращение к хоккеисту

Чемпионат 00:49
Культура

Елена Беркова отпраздновала юбилей: «взрослая» галерея эпатажной актрисы

11 марта свой 35-й день рождения празднует эпатажная актриса и местами телеведущая Елена Беркова.
Московский Комсомолец 05:49
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Российская газета 02:50
Футбол

Луис Адриано оформил хет-трик за «Палмейрас»

Бывший футболист "Спартака" бразилец Луис Адриано оформил хет-трик в матче между "Палмейрасом" и "Гуарани" в Кубке Либертадорес.
Bobsoccer 01:35
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
Политика

Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно

Президент России Владимир Путин уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.
РИА Новости 06:06
Политика

Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Известия 05:13
Общество

Авиакомпания «Победа» приостановила рейсы в Израиль

Авиакомпания «Победа» объявила о том, что с 12 марта по 12 мая приостанавливает полеты в Израиль, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
РБК 05:31
Здоровье

В Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись назначения лекарства

Лекарство, которое могло бы ей помочь, «Спинраза», было зарегистрировано в РФ летом прошлого года.
RT на русском 02:57
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

NewInform 05:46
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова выгнала первую няню маленького сына Ратмира

Модель Анастасия Решетова рассказала, с какими сложностями она столкнулась в процессе выборе няни для своего сына Ратмира.
Актуальные Новости 06:00
Здоровье

Не ездить на общественном транспорте в час пик призвал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор дал рекомендации, которые помогут россиянам защититься от коронавируса.
Live24 вчера в 05:35
Политика

Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
Газета.Ru 03:11
Общество

В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов

ТАСС 03:32
Экономика

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

«Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. подорожает минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: производитель просто включит его в цену товара», — сказал глава СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев, отвечая на вопрос РБК.
РБК 02:00
Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Ведомости вчера в 23:04
Хоккей

ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 05:01
Финансы

Банк России начал продавать валюту после обвала нефти

Банк России начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке, это делается в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 03:08
Экономика

Падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат.
Капитал страны 09 марта в 05:38
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Общество

Украинские туристки испортили фреску Рафаэля в Ватикане

Одно из величайших творений эпохи Ренессанса — фреска гениального итальянского живописца Рафаэля Санти — «Афинская школа» обезображена непролазной глупостью двух туристок из Украины.
Первый канал 01:32
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное