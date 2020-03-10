Суммарно отечественные бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд (таких сейчас 97 человек), потеряли $8,81 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Лидерами падения стали совладельцы крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун.

с чего всё началось

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов во вторник, 10 марта, потерял больше остальных миллиардеров по всему миру. Его состояние уменьшилось на $2,8 млрд после падения российского рынка акций, сообщает Forbes.

Алекперов потерял больше всех из-за обвала цен на нефть

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Политика Госдума приняла закон о поправке к Конституции Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о поправке к Конституции. Данное решение было принято в среду, 11 марта.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Политика Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно Президент России Владимир Путин уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.

Общество Авиакомпания «Победа» приостановила рейсы в Израиль Авиакомпания «Победа» объявила о том, что с 12 марта по 12 мая приостанавливает полеты в Израиль, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Политика Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.

Экономика Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора «Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. подорожает минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: производитель просто включит его в цену товара», — сказал глава СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев, отвечая на вопрос РБК.

Политика Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.

Финансы Банк России начал продавать валюту после обвала нефти Банк России начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке, это делается в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщает РИА Новости.

Экономика Падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат.