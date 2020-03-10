Экономика
КоммерсантъАлекперов потерял больше всех из-за обвала цен на нефть
Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов во вторник, 10 марта, потерял больше остальных миллиардеров по всему миру. Его состояние уменьшилось на $2,8 млрд после падения российского рынка акций, сообщает Forbes.
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с чего всё началось
Суммарно отечественные бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд (таких сейчас 97 человек), потеряли $8,81 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Лидерами падения стали совладельцы крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун.Forbesвчера в 06:20
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В Киеве закроют школы и развлекательные центры из-за коронавируса
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Группа Little Big представит песню для «Евровидения-2020» 12 марта
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Политика
Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Общество
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Здоровье
В Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись назначения лекарства
Лекарство, которое могло бы ей помочь, «Спинраза», было зарегистрировано в РФ летом прошлого года.
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Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова выгнала первую няню маленького сына Ратмира
Модель Анастасия Решетова рассказала, с какими сложностями она столкнулась в процессе выборе няни для своего сына Ратмира.
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Роспотребнадзор дал рекомендации, которые помогут россиянам защититься от коронавируса.
Политика
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Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
Экономика
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
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Политика
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Хоккей
ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Финансы
Банк России начал продавать валюту после обвала нефти
Банк России начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке, это делается в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщает РИА Новости.
Экономика
Падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат.
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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Общество
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