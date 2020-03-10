Экономика

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Совладельцы «Лукойла» и московского «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли более $ 3 млрд из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, сообщает Forbes.
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с чего всё началось

Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках

Суммарно отечественные бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд (таких сейчас 97 человек), потеряли $8,81 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Лидерами падения стали совладельцы крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун.
Forbesвчера в 06:20

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Алекперов потерял больше всех из-за обвала цен на нефть

Коммерсантъвчера в 14:18

Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка

РИА Новостивчера в 09:53

Российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за обвала нефти

Lenta.ruвчера в 12:22

Российские миллиардеры из-за обвала на рынках потеряли $8,8 млрд

ТАССвчера в 12:20

Forbes: Российские миллиардеры потеряли $8,8 млрд из-за падения рубля

Дождьвчера в 16:12

Forbes и Bloomberg подсчитали потери миллиардеров России на обвале рынков

РБКвчера в 08:56

Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках

Forbesвчера в 06:20
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 02:06
Космос

На МКС впервые вырастили листовой салат

МИР 24 вчера в 01:28
Экономика

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Вести.Ru 09 марта в 12:15
Футбол

Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»

ProstoProSport вчера в 08:29
Хоккей

Овечкин забросил в этом сезоне 48-ю шайбу и снова догнал Пастрняка

Трансляцию вели западные спортивные телеканалы. По количеству заброшенных шайб в сезоне Овечкин снова догнал Давида Пастрняка.
МонаВиста вчера в 04:14
Политика

Пушков объяснил отказ Трампа приехать в Москву на 9 Мая

«Приезд Трампа в Москву рассматривался бы антироссийским лобби в США как уступка Путину и как подтверждение того, что Трамп связан с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя отказ президента США Дональда Трампа приехать в Москву на празднование юбилея Победы.
Взгляд.ру вчера в 07:00
Политика

Поправка Терешковой поступила в Госдуму

Поправка депутата-единоросса Валентины Терешковой к законопроекту о внесении изменений в Конституцию дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки.
ТАСС вчера в 08:33
Шоу-бизнес

В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
Новая Кубань вчера в 09:29
Общество

В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 14:53
Энергетика

Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%

Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.
ТАСС вчера в 22:14
Авто

Падение рубля спровоцирует рост цен на недвижимость в России

Обвал рубля может спровоцировать кризис в строительной отрасли в России, который выльется в повышение цен на недвижимость и появление очередных долгостроев, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 01:45
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал вчера в 01:45
Общество

Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом

Италия внимательно изучает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией.
РИА Новости вчера в 22:01
Финансы

Определен предел роста курсов доллара и евро

Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

Суд признал экс-замглавы ФСИН Коршунова виновным в растрате

РБК вчера в 05:37
Армия и оружие

Сирийским курдам удалось уничтожить сразу 79 турецких военных

В результате, 2 автобуса и одна бронемашина были полностью уничтожены, ещё несколько транспортных средств серьезно повреждены, 79 военных турецкой армии убиты и десятки ранены.
Недвижимость.RU вчера в 17:17
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Piter.tv вчера в 06:48
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

ТАСС вчера в 14:00
Общество

Слушания по делу о крушении MH17 отложили в Нидерландах

В Нидерландах суд решил отложить слушания по делу о крушении самолета Boeing MH17 в июле 2014.
Газета.Ru вчера в 12:20
Политика

Новым заместителем мэра Барнаула станет Юрий Еремеев

Глава барнаульского отделения партии «Единая Россия» Юрий Еремеев станет заместителем мэра города.
Московский Комсомолец вчера в 23:07
Армия и оружие

ДНР сделала экстренное заявление о бое под Донецком и новых потерях армии Украины

Аргументы недели вчера в 08:13
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Известия вчера в 22:30
Экономика

Слабый рубль вывел из себя Трампа

10 марта к 11:09 курс доллара поднялся до 72 рублей, евро — до 82 рублей.
Мир новостей вчера в 06:04
Общество

СМИ назвали дочь Назарбаева владельцем арестованных домов в Лондоне

Недвижимостью на сумму более чем $100 млн, арестованной в 2019 году, владеют дочь и внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
РБК вчера в 22:17
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Авто

Новый Kia Sorento могут представить 10 марта

Новая «тележка» среднего размера для внедорожников Kia представляет собой такой же важный шаг вперед для нового поколения Sorento, позволяя автомобилю устанавливать новые стандарты в своем сегменте.
SpeedMe 09 марта в 14:58
Общество

На Алтае в ходе буровых работ повредили газопровод

REGNUM вчера в 10:53
Авто

Российская Hyundai Creta подорожала после обновления

В России начались продажи обновленного кроссовера Hyundai Creta.
Автоновости дня вчера в 11:06
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:32
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