Экономика
ЧемпионатСовладельцы «Спартака» Федун и Алекперов потеряли более $ 3 млрд
Совладельцы «Лукойла» и московского «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли более $ 3 млрд из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, сообщает Forbes.
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с чего всё началось
Суммарно отечественные бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд (таких сейчас 97 человек), потеряли $8,81 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Лидерами падения стали совладельцы крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун.Forbesвчера в 06:20
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Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
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На МКС впервые вырастили листовой салат
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Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Футбол
Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»
Хоккей
Овечкин забросил в этом сезоне 48-ю шайбу и снова догнал Пастрняка
Трансляцию вели западные спортивные телеканалы. По количеству заброшенных шайб в сезоне Овечкин снова догнал Давида Пастрняка.
Политика
Пушков объяснил отказ Трампа приехать в Москву на 9 Мая
«Приезд Трампа в Москву рассматривался бы антироссийским лобби в США как уступка Путину и как подтверждение того, что Трамп связан с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя отказ президента США Дональда Трампа приехать в Москву на празднование юбилея Победы.
Политика
Поправка Терешковой поступила в Госдуму
Поправка депутата-единоросса Валентины Терешковой к законопроекту о внесении изменений в Конституцию дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки.
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В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
Общество
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Энергетика
Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.
Авто
Падение рубля спровоцирует рост цен на недвижимость в России
Обвал рубля может спровоцировать кризис в строительной отрасли в России, который выльется в повышение цен на недвижимость и появление очередных долгостроев, сообщает ИА DEITA.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Общество
Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом
Италия внимательно изучает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией.
Финансы
Определен предел роста курсов доллара и евро
Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
Армия и оружие
Сирийским курдам удалось уничтожить сразу 79 турецких военных
В результате, 2 автобуса и одна бронемашина были полностью уничтожены, ещё несколько транспортных средств серьезно повреждены, 79 военных турецкой армии убиты и десятки ранены.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Общество
Слушания по делу о крушении MH17 отложили в Нидерландах
В Нидерландах суд решил отложить слушания по делу о крушении самолета Boeing MH17 в июле 2014.
Политика
Новым заместителем мэра Барнаула станет Юрий Еремеев
Глава барнаульского отделения партии «Единая Россия» Юрий Еремеев станет заместителем мэра города.
Армия и оружие
ДНР сделала экстренное заявление о бое под Донецком и новых потерях армии Украины
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Экономика
Слабый рубль вывел из себя Трампа
10 марта к 11:09 курс доллара поднялся до 72 рублей, евро — до 82 рублей.
Общество
СМИ назвали дочь Назарбаева владельцем арестованных домов в Лондоне
Недвижимостью на сумму более чем $100 млн, арестованной в 2019 году, владеют дочь и внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Авто
Новый Kia Sorento могут представить 10 марта
Новая «тележка» среднего размера для внедорожников Kia представляет собой такой же важный шаг вперед для нового поколения Sorento, позволяя автомобилю устанавливать новые стандарты в своем сегменте.
Общество
На Алтае в ходе буровых работ повредили газопровод
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Российская Hyundai Creta подорожала после обновления
В России начались продажи обновленного кроссовера Hyundai Creta.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.