Экономика
ЧемпионатСовладельцы «Спартака» Федун и Алекперов потеряли более $ 3 млрд
Совладельцы «Лукойла» и московского «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли более $ 3 млрд из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, сообщает Forbes.
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с чего всё началось
Суммарно отечественные бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд (таких сейчас 97 человек), потеряли $8,81 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Лидерами падения стали совладельцы крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун.Forbes06:20
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