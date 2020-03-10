Экономика

ЧемпионатЧемпионатСовладельцы «Спартака» Федун и Алекперов потеряли более $ 3 млрд

Совладельцы «Лукойла» и московского «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли более $ 3 млрд из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, сообщает Forbes.
Читать в источнике
Комментировать153
с чего всё началось

Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках

Суммарно отечественные бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд (таких сейчас 97 человек), потеряли $8,81 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Лидерами падения стали совладельцы крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун.
Forbes06:20

Подробнее о событии

Алекперов потерял больше всех из-за обвала цен на нефть

Коммерсантъ14:18

Forbes и Bloomberg подсчитали потери миллиардеров России на обвале рынков

РБК08:56

Российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за обвала нефти

Lenta.ru12:22

Российские миллиардеры из-за обвала на рынках потеряли $8,8 млрд

ТАСС12:20

Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка

РИА Новости09:53

Forbes: Российские миллиардеры потеряли $8,8 млрд из-за падения рубля

Дождь16:12

Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках

Forbes06:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Происшествия

Семилетняя девочка покалечилась на камчатской базе «Эдельвейс»

Следователи проводят проверку по факту инцидента на горнолыжной базе «Эдельвейс», где тяжелые травмы получила девочка 2012 года рождения, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Камчатка-Информ 20:24
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing МН17 над Донбассом

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, скорее всего суд потребует от России выплаты компенсаций и выдаст международные ордера на арест обвиняемых по делу, тем более что в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) проходят и параллельные процессы по жалобам родственников погибших, где ответчиками выступают как Россия, так и Украина.
Новые Известия вчера в 03:59
Политика

Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru 09:34
Космос

Решена загадка расширения Вселенной

HotGeo 13:05
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru 11:27
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
Авто

Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса

Международный нью-йоркский автосалон, запланированный на начало апреля, отложили до августа из-за распространения коронавируса, сообщает портал Verge со ссылкой на организаторов.
РИА Новости 21:03
Культура

Фестиваль Coachella могут перенести на октябрь из-за коронавируса

По данным Billboard, фестиваль может пройти 9 и 16 октября. В случае переноса на Coachella выступят те же артисты, что заявлены в афише.
News.ru 03:21
Происшествия

Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

РИА Новости вчера в 14:48
Киберспорт

Call of Duty: Warzone не выйдет на PS4 в России

News.ru 02:48
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 02:06
Политика

Медведев прокомментировал обнуление сроков Путина

Замглавы Совбеза, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал поправку в Конституцию, по которой Владимир Путин сможет вновь, с нуля, баллотироваться в президенты в 2024 году.
Московский Комсомолец 13:42
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП в Крыму

«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 18:46
Армия и оружие

Российские «Джигиты» установили на американские пикапы в Ираке

Российская газета 04:05
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые после операции показала грудь в купальнике

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала свою грудь после операции по удалению лопнувших силиконовых имплантов.
Экспресс газета 08 марта в 13:16
Шоу-бизнес

Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына

Несколько дней назад ставшая матерью дизайнерка Марина Голомаздина пережила страшное событие.
Uznayvse.ru 18:26
Автоспорт

Квята высоко оценили на официальном сайте Формулы-1

Журналист Уилл Бакстон, освещающий Формулу-1 на официальном сайте чемпионата, объяснил, почему за россиянином Даниилом Квятом, выступающим за «Альфа Таури», нужно будет внимательно следить в сезоне-2020.
Чемпионат 02:04
Политика

СБ ООН принял резолюцию с поддержкой договорённости США и талибов

RT на русском 16:55
Культура

Огнетушитель в студию! – Леонид Якубович во вселенной Mortal Kombat в забавном ролике

На YouTube-канале animaction decks появился ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat (ЧАСТЬ 2)». В ролике знаменитый ведущий «Поля чудес» расправляется с узнаваемыми персонажами вселенной Mortal Kombat и комментирует происходящее.
Городской портал Новый Нижний 21:00
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал 01:45
Общество

BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне

Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
Ведомости 19:19
Шоу-бизнес

Степаненко на сцене впервые пошутила о разводе

Уралинформбюро вчера в 05:54
Экономика

Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля

Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
РИА Новости 18:47
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Шоу-бизнес

Нюша порадовала поклонников новым фото в купальнике

Молодая мама, певица Нюша долгое время приводила себя в форму с 2018 года, когда заметно поправилась после родов.
Газета Кемерова 13:57
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости 19:32
Футбол

Капаррос возглавил сборную Армении

Испанский тренер Хоакин Капаррос возглавил национальную сборную Армении.
Советский спорт 12:15
Происшествия

В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

РИА Новости 10:15
Общество

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 40 человек, достигнув отметки в 80 735 инфицированных.
Газета.Ru 08 марта в 20:39
Наука

Сидеть на корточках полезно для здоровья, считают ученые

Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.
РИА Новости 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное