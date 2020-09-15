Совладелец «Башсоды» назвал законной сделку по объединению в 2013 году
Сделка по объединению предприятий "Каустик" и "Сода" в "Башкирскую содовую компанию" (БСК) в 2013 году была законной, заявил совладелец компании Дмитрий Пяткин в интервью газете "Коммерсантъ".В источнике
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