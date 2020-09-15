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Интерфакс
Интерфакс

Совладелец «Башсоды» назвал законной сделку по объединению в 2013 году

Сделка по объединению предприятий "Каустик" и "Сода" в "Башкирскую содовую компанию" (БСК) в 2013 году была законной, заявил совладелец компании Дмитрий Пяткин в интервью газете "Коммерсантъ".В источнике
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Эхо Москвы

Совладелец «Башкирской содовой компании: Возвращение активов государству может плохо повлиять на развитие предприятия

Эхо Москвы04:47
РБК

Совладелец БСК оценил возможность национализации компании

РБК04:18
Реальное время

Башкирская неделя: акции БСК потерялись, последствия протестов на Куштау и итоги года для Хабирова

Реальное время13 сентября в 05:00
Интерфакс

Совладелец «Башсоды» назвал законной сделку по объединению в 2013 году

Интерфакс03:17
БИЗНЕС Online

Совладелец БСК ответил на обвинения Путина в выводе денег в офшоры

БИЗНЕС Online01:30
Коммерсантъ

АО «Башкирская содовая компания»

Коммерсантъ18:19
Первое антикоррупционное СМИ

Путин напутал? Совладелец БСК опроверг слова президента о выводе денег в офшоры

Первое антикоррупционное СМИ03:43

Путин в режиме телеконференции откроет медцентры в Псковской области

Президент России Владимир Путин во вторник в режиме телеконференции откроет два медицинских центра в Псковской области и выслушает доклад о строительства аналогичного медцентра в Туве, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости05:32

Появилось видео отвода российских силовиков от границы с Белоруссией

Появилось видео, на котором резерв российских силовиков, созданный президентом Владимиром Путиным по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент обострения политического кризиса в стране, отводится от границы.
Ведомости05:07
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Будущий премьер Японии выступил за продолжение диалога о Курилах

Япония намерена продолжать диалог с Россией по вопросу принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, заявил избранный председателем правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга.
НТВвчера в 08:11
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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«Динамо» попросило РФС проверить судью Лапочкина на полиграфе

Московское "Динамо" опубликовало заявление, в котором попросило экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) проверить арбитра Сергея Лапочкина на полиграфе по итогам матча 7-го тура РПЛ с "Рубином".
Газета.Ru05:31

В Алма-Ате разбираются с бойцом ММА, призвавшим избивать дезинфекторов

В опубликованном в социальных сетях видеоролике Хамитов призывал людей избивать камнями и палками дезинфекторов, а также стрелять из автоматов по вертолетам, которые, по мнению спортсмена, распыляют коронавирус.
РИА Новости02:59
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