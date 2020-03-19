Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.

с чего всё началось

Совладелец нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун назвал нынешнюю цену на нефть катастрофической, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Федун добавил, что если бы сделка была заключена, то нефть стоила бы около $50 за баррель, то есть при нынешней стоимости Россия теряет $20-25 за баррель.

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