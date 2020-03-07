Энергетика
Infox.ruСовладелец «Лукойла» оценил потери России от развала сделки с ОПЕК
По мнению совладельца «Лукойла» Леонида Федуна, решение Москвы может стоить ей 100-150 миллионов долларов в день. Он назвал отказ от сделки очень неожиданным, «нерациональным, мягко говоря, решением».
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Финансы
Ливан объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
Игры
Фанат Skyrim добавил в любимую игру восемь часов нового контента
Энтузиаст с ником Kittytail создал масштабную модификацию для TES V: Skyrim, добавляющую в игру восемь часов нового «высокоуровневого контента».
Происшествия
В Петербурге нашли труп застреленного ребенка рядом с квартирой судьи
По данным издания, тело подростка обнаружено рядом с квартирой, которая принадлежит судье Колпинского районного суда Петербурга Виталию Саяпину.
Общество
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов
Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая
Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.
Политика
Депутат Рады Дубинский: Гончарук покинул Украину и улетел на отдых
Напомним, 4 марта Рада одобрила отставку Гончарука — за такое решение проголосовали 353 парламентария, ещё 49 депутатов воздержались.
Происшествия
Власти Липецкой области сообщили подробности о заболевших коронавирусом
Трое человек, у которых обнаружили заражение коронавирусом в Липецкой области, прибыли из Италии в начале марта и добирались до области на личном автомобиле, рассказали РБК в Управлении здравоохранения области.
Футбол
Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".
Футбол
Соболев станцевал перед игроками «Спартака» в день рождения. Его прогнали через тоннель
В честь дня рождения спартаковцы организовали форварду традиционный праздничный тоннель. Соболев также станцевал перед одноклубниками.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Армия и оружие
МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ
У границ России НАТО собирает "ударный кулак", усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после «Мегзита»
На днях Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Лондон из Канады, куда они уехали в декабре прошлого года.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями
Фото © Инстаграм Елены Об отношениях 30-летнего Полунина с 25-летней возлюбленной, которая год назад завершила профессиональную карьеру, стало известно в прошлом году, однако свою беременность Ильиных тщательно скрывала от СМИ.
Здоровье
Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы
Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.
Музыка
Владимир Пресняков рассказал о блатных участниках шоу «Голос»
Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты Кадры из прямой трансляции шоу "Маска" / НТВ Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.
Армия и оружие
Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации
Незаконные бандформирования за прошедшие сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Кино
Кристиан Бэйл сыграет злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром»
Общество
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Авто
Объявили финалистов конкурса «Всемирный автомобиль года»
Происшествия
На заводе в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции
Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.