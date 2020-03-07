Энергетика
Infox.ruСовладелец «Лукойла» оценил потери России от развала сделки с ОПЕК
По мнению совладельца «Лукойла» Леонида Федуна, решение Москвы может стоить ей 100-150 миллионов долларов в день. Он назвал отказ от сделки очень неожиданным, «нерациональным, мягко говоря, решением».
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Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день из-за разрыва сделки с ОПЕК
Эхо Москвы07 марта в 09:33
Совладелец ЛУКОЙЛа оценил потери России от развала сделки ОПЕК до $150 млн в день
Коммерсантъ06 марта в 20:28
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