Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

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Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). По его мнению, стране это обойдется в 100-150 миллионов долларов в день.
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Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

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В Fitch оценили последствия развала сделки ОПЕК+

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