Общество
КоммерсантъСовладелец РЕСО возместит ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Господин Саркисов заявил, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве. Бои на границе между Тавушской областью Армении и Товузским районом Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах.
Читать в источнике
Оценить92
с чего всё началось
Саркисов заявил, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве. Бизнесмен выразил уверенность в том, что с ним согласятся и азербайджанские предприниматели, которые также возместят ущерб, нанесенный собственности армян во время беспорядков.РБК02:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:50, Ашберн
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа
Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru 24 июля в 15:10
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) заразились коронавирусом.
Lenta.ru 06:33
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
РИА Новости 07:02
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Политика
Сбежавший в Россию соперник Лукашенко рассказал о своих планах
Сбежавший в Россию основатель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которого называли одним из основных соперников главы Белоруссии Александра Лукашенко в президентской гонке, рассказал в интервью Forbes о своих ближайших планах.
Lenta.ru 06:59
Культура
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Актриса Лариса Гузеева стала новой ведущей телепроекта "Дом-2". Как сообщают СМИ, артистке пообещали хороший гонорар.
Деловое.ТВ 05:31
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Армия и оружие
Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Военно-морской флот России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 04:33
Здоровье
На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля.
REGNUM 04:44
Армия и оружие
Более 10 военных кораблей США отправились на учения в Средиземное море
Атомный авианосец ВМФ США USS Dwight D. Eisenhower и еще 12 американских кораблей будут задействованы в совместных учениях с ВВС Греции в Средиземном море.
Политическая Экспертиза вчера в 05:41
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv вчера в 05:31
Авто
Марко: Мосли и Экклстоун давно бы нас замедлили…
После трёх гонок подряд самое время перевести дух и собраться с силами, но команде Red Bull Racing не до отдыха.
F1news.ru 05:57
Футбол
Переход Даниила Фомина в «Динамо» маловероятен
Московское "Динамо" и "Уфа" приостановили переговоры о переходе в столичный клуб полузащитника уфимцев Даниила Фомина.
Вести.Ru 06:22
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском 24 июля в 12:45
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
Экономика
Украине предрекли пандемическое вымирание экономики
Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред».
Известия вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Полина Гагарина раскрыла способ похудеть на 30 килограммов
Российская певица Полина Гагарина раскрыла способ, который помог ей похудеть на 30 килограммов. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Lenta.ru 06:42
Автоспорт
«Формула-1» отменила этапы в четырех странах
"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
Народные новости 24 июля в 10:38
Здоровье
Главный инфекционист США оценил роль защитной маски при пандемии
Роль медицинской маски при пандемии оценил главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
МедиаПоток 05:56
Происшествия
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
РИА Новости 05:06
Кино
Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон
Evo-rus.com 03:50
Футбол
Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов в истории АПЛ
Евро-футбол.ру 03:49
Происшествия
Арестован швед, пробравшийся из Эстонии в Россию
33-летнего шведа обвиняют в незаконном пересечении границы Эстонии и России. По данным следствия, нарушитель переплыл реку Нарва 20 июля.
Вести.Ru 06:30
Политика
Кедми уверен, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России
Китай никогда не превратится в угрозу для России, даже если США полностью утратят статус мировой державы, считает эксперт из Израиля, бывший глава спецслужбы Натив Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 24 июля в 03:45
Политика
Папа Римский Франциск приветствовал соглашение по Донбассу
Папа Римский Франциск приветствовал ещё один шаг для примирения на Донбассе, которым он считает усиление «режима тишины».
News.ru 07:27
Политика
Санкции против России за подкуп талибов не попали в военный бюджет США
Новые санкции прошли мимо бюджета В одобренную сенатом версию оборонного бюджета США на 2021 финансовый год не вошли две поправки, предусматривавшие новые, очень жесткие санкции против России.
РБК 01:00