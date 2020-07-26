Общество

КоммерсантъКоммерсантъСовладелец РЕСО возместит ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Господин Саркисов заявил, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве. Бои на границе между Тавушской областью Армении и Товузским районом Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах.
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Саркисов заявил, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве. Бизнесмен выразил уверенность в том, что с ним согласятся и азербайджанские предприниматели, которые также возместят ущерб, нанесенный собственности армян во время беспорядков.
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Совладелец РЕСО пообещал возместить ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

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Совладелец РЕСО возместит ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Коммерсантъ06:59

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

РБК02:16
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Сергей Саркисов
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Российский менеджер, предприниматель, миллиардер, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Один из основных владельцев «РЕСО-Гарантии». Кандидат экономических наук.
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