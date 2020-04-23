Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВладелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев назвал сроки возобновления международного авиасообщения.
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с чего всё началось

Владелец S7 Владислав Филев о правилах игры во время эпидемии

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Названы сроки восстановления международного авиасообщения

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Владелец S7 ждет открытия международного авиасообщения в апреле 2021 года

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Совладелец S7 назвал сроки возобновления международного сообщения

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Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

РБКвчера в 20:55

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

РИА Новости02:35
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Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве

Меры ограничения в Москве из-за распространения коронавируса могут ужесточить, но планируется это делать точечно.
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Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
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Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
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Личный водитель Бабкиной прояснил информацию о заражении коронавирусом

Валерий Князев, личный водитель народной артистки России Надежды Бабкиной, прояснил информацию о заражении коронавирусом.
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В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
RT на русском 05:01
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Здоровье

Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России

Сезонная эпидемия гриппа в России завершена, сообщили специалисты Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
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Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
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Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР

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Общество

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О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
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В Волгоградской области готовятся ввести цифровые пропуска

Как стало известно РИАЦ, в администрации Волгоградской области готовятся предложения о создании системы оформления и выдачи цифровых пропусков в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
РИАЦ 06:14
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Общество

Глава Подмосковья допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в мае

Май может стать для Московской области более сложным периодом с точки зрения распространения коронавируса, чем апрель.
ТАСС 10:38
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РЖД ввели новые правила покупки билетов

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Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
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Экономика

Центробанк допустил отток вкладов

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Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

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