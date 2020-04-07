Коронавирус

РБКРБКСовладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж

Международные авиарейсы из России возобновятся не ранее июля, пришли к выводу авторы прогноза, составленного специалистами Шереметьево. Об этом рассказал в интервью журналу Forbes совладелец аэропорта и председатель его совета директоров Александр Пономаренко.
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с чего всё началось

«Есть два сценария»: совладелец Шереметьево Александр Пономаренко о возобновлении международных полетов и последствиях пандемии

Семнадцатого января 2020-го в аэропорту Шереметьево открылся новый терминал С для международных рейсов пропускной способностью 20 млн пассажиров в год.
Forbes04:23

Подробнее о событии

Совладелец «Шереметьево» допустил возобновление рейсов за рубеж в июле

Ведомости08:08

Названы оптимистичные сроки возобновления международных рейсов в Россию

Lenta.ru10:17

Forbes: Шереметьево не ожидает возобновления международных рейсов раньше июля

ТАСС09:30

Совладелец Шереметьево ожидает возобновления международных рейсов в июле

Коммерсантъ08:12

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж

РИА Новости10:25

Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж

РБК07:05

Шереметьево заложило в оптимистичный прогноз отсутствие зарубежных рейсов до июля

Forbes04:53
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 14:33, Ашберн
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Космос

Раскрыт новый процесс, помогающий планетам становиться обитаемыми

Ин-спейс.ру вчера в 11:00
Экономика

Bloomberg предупредил об угрозе более глубокой рецессии в России

Нежелание властей России по примеру других стран выделять крупные суммы на поддержку экономики, переживающей трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может впоследствии затруднить ее восстановление, сообщает Bloomberg.
РБК 12:51
Политика

Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости 10:19
Футбол

Кроос заявил, что он против снижения зарплат футболистам

Ранее ряд европейских футбольных клубов сократилили зарплаты своим игрокам, чтобы уменьшить убытки из-за паузы в национальных чемпионатах, вызванной карантином.
Metaratings 13:25
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru вчера в 15:30
Общество

Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Экономика

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ 10:21
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости 09:39
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета 12:52
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:38
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Экономика

«Ромир»: недельные расходы россиян сократились почти в два раза

Исследование «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.
Коммерсантъ 10:04
Шоу-бизнес

Умерла бывшая жена Александра Малинина

Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Московский Комсомолец 06:31
Происшествия

Площадь пожара в зоне отчуждения в Чернобыле увеличилась до 35 га

Газета.Ru 08:24
Происшествия

В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
REGNUM 11:24
Политика

Трамп подверг критике работу ВОЗ из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:32
Шоу-бизнес

Земфира пишет новый альбом в самоизоляции

В 2016 году в ходе гастрольного тура "Маленький человек" был записан концертный альбом Земфиры.
ТАСС 11:08
Здоровье

Систему госпиталей для пациентов с коронавирусом развернут на Кубани

Перепрофилирование леченых учреждений под госпитали для приема больных короновирусной пневмонией ведется в Краснодарском крае.
ИА Красная Весна 14:15
Экономика

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Время Бухгалтера 07:23
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Происшествия

СК возбудил дело из-за фейка о российском происхождении коронавируса

Следственной комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения фейка о том, что новый коронавирус был создан в России.
Известия 10:12
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Авто

Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4

Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Новые автомобили вчера в 22:39
Общество

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Интерфакс вчера в 10:51
Общество

Фанаты DC просят отстранить Эзру Миллера от роли Флэша

Фанаты вселенной кинокомиксов DC просят отстранить Эзру Миллера от роли Флэша.
Культуромания 07:47
Общество

«Вектор» сообщил дату начала клинических испытаний вакцин от COVID-19

Фазу клинических исследований трех потенциальных вакцин можно начать 29 июня на 180 добровольцах после проведения ускоренных испытаний на лабораторных животных, предложил 7 апреля генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на встрече с президентом РФ.
ИА Красная Весна 12:22
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru вчера в 11:48
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