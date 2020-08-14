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Вести.Ru
Вести.Ru

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
РБК

Совладелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии

Российско-белорусский деловой совет был создан в 2012 году Торгово-промышленной палатой. В него вошли представители целого ряда российских компаний и банков (в том числе «Ростеха», Сбербанка, ВТБ, «Лукойла»). Мазепин является его председателем с 2018 года.
РБКвчера в 16:52
Подробнее о событии
РИА Новости

Владелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии

РИА Новости02:11
ТАСС

Российско-белорусский деловой совет призвал Минск к переговорам с протестующими

ТАСС01:50
Эхо Москвы

Пред. совета директоров «Уралхима», миллиардер Дмитрий Мазепин призвал создать Комитет спасения Белоруссии

Эхо Москвы18:13
News.ru

Российский олигарх призвал создать Комитет по спасению Белоруссии

News.ru20:08
URA.Ru

Миллиардер из Перми призывает создать Комитет спасения Белоруссии

URA.Ru19:06
Коммерсантъ

Совладелец «Уралхима» Мазепин призвал Лукашенко начать диалог с протестующими

Коммерсантъ18:47
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:26
КП - Беларусь

Главный акционер «Уралхима»: Чтобы разговаривать с властью на равных, нужен Комитет спасения Беларуси из интеллигенции и предпринимателей

КП - Беларусь03:56

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом заявил о готовности Минска к диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране.
РИА Новости04:06
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Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал абсурдным призыв депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции в отношении России из-за событий в Белоруссии.
Ведомости01:39
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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В Минске выпускают задержанных на протестах из СИЗО

Минск, 14 августа 2020, 01:32 — REGNUM Группы людей, задержанных во время протестов в Белоруссии, продолжают покидать изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске, сообщают 13 августа пользователи в белорусских соцсетях.
REGNUM18:32

Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
Letnews.ruвчера в 12:29

Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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