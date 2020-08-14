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Вести.Ru
Вести.Ru

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
РБК

Совладелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии

Российско-белорусский деловой совет был создан в 2012 году Торгово-промышленной палатой. В него вошли представители целого ряда российских компаний и банков (в том числе «Ростеха», Сбербанка, ВТБ, «Лукойла»). Мазепин является его председателем с 2018 года.
РБКвчера в 16:52
Подробнее о событии
РИА Новости

Владелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии

РИА Новости02:11
Коммерсантъ

Совладелец «Уралхима» Мазепин призвал Лукашенко начать диалог с протестующими

Коммерсантъ18:47
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:26
News.ru

Российский олигарх призвал создать Комитет по спасению Белоруссии

News.ru20:08
URA.Ru

Миллиардер из Перми призывает создать Комитет спасения Белоруссии

URA.Ru19:06
ТАСС

Российско-белорусский деловой совет призвал Минск к переговорам с протестующими

ТАСС01:50
Эхо Москвы

Пред. совета директоров «Уралхима», миллиардер Дмитрий Мазепин призвал создать Комитет спасения Белоруссии

Эхо Москвы18:13

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
РИА Новостивчера в 10:32
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Суд вернул в прокуратуру дело о прослушке Ройзмана сотрудниками МВД

Свердловский областной суд вернул в прокуратуру уголовное дело экс-начальника ОМВД РФ по Первоуральску полковника Олега Грехова и бывшего начальника Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД РФ по региону Артема Письменного, связанное в том числе с прослушкой сооснователя фонда Город без наркотиков и экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
Znak.com02:20
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые случаи инфицирования зафиксированы в Кемерове (41), Новокузнецке (27), Междуреченске (12), Прокопьевске (9), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Новокузнецком МР (1), Таштагольском МР (1), Яшкинском МО (1). На 14 августа в Кузбассе у 4 926 человек подтверждено заражения коронавирусом.
Kursk.com01:39
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