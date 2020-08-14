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Вести.Ru
Вести.Ru

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ, ликвидирован в 2008 году), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
РБК

Совладелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии

Российско-белорусский деловой совет был создан в 2012 году Торгово-промышленной палатой. В него вошли представители целого ряда российских компаний и банков (в том числе «Ростеха», Сбербанка, ВТБ, «Лукойла»). Мазепин является его председателем с 2018 года.
РБКвчера в 16:52
Подробнее о событии
Интерфакс

Российско-белорусское бизнес-лобби призвало Лукашенко к переговорам

Интерфакс03:04
Коммерсантъ

Совладелец «Уралхима» Мазепин призвал Лукашенко начать диалог с протестующими

Коммерсантъ18:47
ТАСС

Российско-белорусский деловой совет призвал Минск к переговорам с протестующими

ТАСС01:50
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:26
URA.Ru

Миллиардер из Перми призывает создать Комитет спасения Белоруссии

URA.Ru19:06
РИА Новости

Владелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии

РИА Новости02:11
Эхо Москвы

Пред. совета директоров «Уралхима», миллиардер Дмитрий Мазепин призвал создать Комитет спасения Белоруссии

Эхо Москвы18:13
КП - Беларусь

Главный акционер «Уралхима»: Чтобы разговаривать с властью на равных, нужен Комитет спасения Беларуси из интеллигенции и предпринимателей

КП - Беларусь03:56

Жители Китая готовы отказаться от iPhone в пользу приложения WeChat

В Китае специалисты по работе с общественностью провели социологический опрос, результаты которого показали, что почти все жители Поднебесной готовы отказаться от использования продукции Apple.
Экономика сегодня04:20
36

Пенсии пошли на неравномерное повышение

Например, корректирующий коэффициент для НПФ «Сургутнефтегаз» составляет 10,4%, однако для некоторых клиентов, делающих добровольные взносы по программе софинансирования, повышение пожизненных пенсий с 1 августа могло составить до 22,1%, указывают в фонде.
Коммерсантъ18:16
15

Выявили оптимальную частоту перезагрузки смартфона

Для устранения ошибок в программах, устройство необходимо перезагружать примерно раз в квартал, сообщил агентству «Прайм» руководитель IT-отдела производителя программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
МедиаПоток03:04
23

В Сибири мужчина погиб, спасая упавшую из окна подругу

В Бердске следователи проверят обстоятельства гибели мужчины, который пытался поймать женщину, выпавшую из окна шестого этажа, сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Интерфакс06:46
36

Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить насилие, сообщает ТАСС.
РБК07:25
16

В McLaren считают несправедливой систему условных баллов

В McLaren считают эту систему несправедливой, поскольку клиентские команды Racing Point и AlphaTauri сейчас используют детали машин Mercedes и Red Bull 2019 года, которые невозможно омологировать, а в следующем году перейдут на использование таких же решений 2020 года, прибавив в эффективности машины без расходования условных баллов.
F1news.ru07:35