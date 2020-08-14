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Вести.Ru
Вести.Ru

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ, ликвидирован в 2008 году), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
РБК

Совладелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии

Российско-белорусский деловой совет был создан в 2012 году Торгово-промышленной палатой. В него вошли представители целого ряда российских компаний и банков (в том числе «Ростеха», Сбербанка, ВТБ, «Лукойла»). Мазепин является его председателем с 2018 года.
РБКвчера в 16:52
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Совладелец «Уралхима» Мазепин призвал Лукашенко начать диалог с протестующими

Коммерсантъ18:47
РИА Новости

Владелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии

РИА Новости02:11
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:26
News.ru

Российский олигарх призвал создать Комитет по спасению Белоруссии

News.ru20:08
URA.Ru

Миллиардер из Перми призывает создать Комитет спасения Белоруссии

URA.Ru19:06
Интерфакс

Российско-белорусское бизнес-лобби призвало Лукашенко к переговорам

Интерфакс03:04
Эхо Москвы

Пред. совета директоров «Уралхима», миллиардер Дмитрий Мазепин призвал создать Комитет спасения Белоруссии

Эхо Москвы18:13
КП - Беларусь

Главный акционер «Уралхима»: Чтобы разговаривать с властью на равных, нужен Комитет спасения Беларуси из интеллигенции и предпринимателей

КП - Беларусь03:56

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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США направят в Вену делегацию наиболее высокого уровня за все время переговоров с Россией

Соединенные Штаты направляют в Вену одну из самых серьезных по составу делегаций за все время переговоров с Россией по контролю над вооружениями и ожидают от Москвы такого же подхода.
ТАСС09:28

«Если вы считаете себя человеком чести, скажите на всю страну, что вы были не правы». Мать судьи Казарцева призвала комментатора Шмурнова извиниться

Мать судьи Василия Казарцева Зинаида Александровна после матча «Сочи» — «Спартак» написала письмо комментатору Александру Шмурнову с просьбой извиниться за высказывания в прямом эфире в адрес ее сына.
Фонтанка.Ру09:53

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUM23:04
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Челябинские археологи обнаружили уникальное погребение эпохи бронзы

Археологи учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ при раскопках погребального комплекса Новониколаевский IV в Варненском районе Челябинской области сделали уникальные находки.
Урал-пресс-информ06:40