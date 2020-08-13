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РБК
РБК

Совладелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии

Заявление Мазепина РБК передала пресс-служба «Уралхима».В источнике
С чего всё началось
РБК

Совладелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии

Российско-белорусский деловой совет был создан в 2012 году Торгово-промышленной палатой. В него вошли представители целого ряда российских компаний и банков (в том числе «Ростеха», Сбербанка, ВТБ, «Лукойла»). Мазепин является его председателем с 2018 года.
РБКвчера в 16:52
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

Совладелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии

Общественная служба новостей01:02
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:26
Коммерсантъ

Совладелец «Уралхима» Мазепин призвал Лукашенко начать диалог с протестующими

Коммерсантъ18:47
News.ru

Российский олигарх призвал создать Комитет по спасению Белоруссии

News.ru20:08
URA.Ru

Миллиардер из Перми призывает создать Комитет спасения Белоруссии

URA.Ru19:06
В курсе.ру

Пермский миллиардер призвал создать Комитет спасения Белоруссии

В курсе.ру00:09
Эхо Москвы

Пред. совета директоров «Уралхима», миллиардер Дмитрий Мазепин призвал создать Комитет спасения Белоруссии

Эхо Москвы18:13

Гол и передача Радулова позволили «Далласу» обыграть «Калгари»

Помимо россиянина, заброшенным шайбами отметились следующие хоккеисты: Диллон Дюбе («Калгари»), Дерек Форборг («Калгари»), Миро Хейсканен («Даллас») – 2 гола, Тобиас Ридер («Калгари»), Сэм Беннет («Калгари»).
ГЛАС.RU01:30

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Задержанные во время протестных акций в Минске граждане не подвергались издевательствам, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, передает «РИА Новости».
Известия00:13
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Эксперт оценил заявление о «деньгах за дестабилизацию» в Белоруссии из РФ

Российский эксперт, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев назвал бредом слова члена инициативной группы бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Юрия Воскресенского, который в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" заявил, что принимал деньги от московских политологов за "дестабилизацию ситуации" в республике.
РИА Новости17:34
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Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Аналитики холдинга объясняют такую динамику тем, что в июле рост расходов был не структурным, а вызванным временным эффектом отложенного спроса, поскольку после длительного режима самоизоляции граждане начали возвращаться в магазины, чтобы приобрести необходимые товары.
Газета.Ruвчера в 10:53
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В Белоруссии милиционер на камеру присягнул на верность Тихановской

Белорусский милиционер Иван Колос записал открытое видеообращение, в котором назвал Светлану Тихановскую своим президентом и отказался от выполнения «преступных приказов» руководства.
Общественная служба новостейвчера в 19:14
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