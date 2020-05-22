Коронавирус
ВедомостиСовладелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой. Информацию о болезни Магомедова РБК подтвердила его адвокат Виктория Цилюрик.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Хоккей
Каблуков и Карпов перейдут из СКА в «Магнитку»
Metaratings вчера в 08:01
Общество
Тарзана пригласили работать в такси после жалобы на нехватку денег
Ранее Тарзан пожаловался на нехватку денег в период самоизоляции из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 16:33
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Происшествия
Число жертв пожара в больнице в Татарстане выросло до трех
Интерфакс вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Жена и трое детей футболиста Погребняка заразились коронавирусом
Вся семья футболиста Павла Погребняка, сдавшего положительный тест на COVID-19, оказалась заражена коронавирусом.
НТВ вчера в 14:59
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru вчера в 12:38
Происшествия
В Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса
В Новосибирской обасти за минувшие сутки выявили 83 новых случаев коронавируса, а также скончались два человека.
АиФ Новосибирск 00:48
Экономика
Минфин заявил, что Россию ждет масштабный рост размещения гособлигаций
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин собирается нарастить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) — средства будут направлены на ликвидацию последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Городовой вчера в 04:20
Экономика
CNN: разработчики вакцины от COVID-19 заработали на продаже акций
Десятки миллионов долларов заработали менеджеры американской фармкомпании Moderna, разрабатывающей вакцину от COVID-19, на продаже собственных акций, 22 мая сообщает CNN.
ИА Красная Весна вчера в 22:33
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Общество
Назван район Екатеринбурга, где больше всего заболевших коронавирусом
В Екатеринбурге назван район, где зафиксировано большее количество людей, заболевших коронавирусом.
Екатеринбург в эфире вчера в 09:00
Общество
В Москве ещё 3831 пациент вылечился от коронавируса
RT на русском 02:27
Армия и оружие
Первая партия самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» поступила в войска
Армия РФ получила первую партию новых самоходных гаубиц «Коалиция-СВ», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
ТК Звезда вчера в 11:01
Наука
Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами
Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
Индикатор 21 мая в 07:34
Авто
Появился аналог Lada Vesta Cross — Citroen C3L
Новинка от Citroen фактически повторяет концепцию Lada Vesta Cross и Renault Logan Stepway.
Новые автомобили вчера в 00:21
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Газета.Ru вчера в 09:47
Футбол
МЮ сделал покупку Кулибали своим главным приоритетом
Манкунианцы сделали покупку этого игрока своим главным приоритетом на трансферном рынке, сообщают британские СМИ.
Soccer.ru 02:34
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия вчера в 23:00
Политика
Представители Украины не пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия.
РИА Новости вчера в 21:51
Здоровье
В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
Общество
Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве
Компания Hertz, занимающаяся прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.
РБК 01:32
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru вчера в 08:54
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Lenta.ru 21 мая в 19:51
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль вчера в 07:15
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58