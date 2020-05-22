Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой. Информацию о болезни Магомедова РБК подтвердила его адвокат Виктория Цилюрик.

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