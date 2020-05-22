Коронавирус

ВедомостиВедомостиСовладелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой. Информацию о болезни Магомедова РБК подтвердила его адвокат Виктория Цилюрик.
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Российский управленец, владелец и председатель совета директоров группы компаний «Сумма», владеющей, в частности, компаниями FESCO, «Глобалэлектросервис», «ИНТЭКС», «Стройновация» и 25,05% акций Новороссийского морского торгового порта. Двоюродный брат российского политического деятеля и предпринимателя Ахмеда Билалова.
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Ева Михайловна Меркачёва
Российская журналистка
Российская журналистка, писатель, правозащитник. Обладатель журналистских премий «Золотое перо России», национальной премии в области печати «Искра», премии Правительства России в области СМИ. Член Союза журналистов Москвы, Союза журналистов России, Союза литераторов. Заместитель председателя Общественной наблюдательной палаты Москвы, член Общественного совета ФСИН России, Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
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