Происшествия

REGNUMREGNUMСовладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

Кемерово, 24 марта 2020, 15:31 — REGNUM Из Польши экстрадирован обвиняемый в даче взятки при строительстве кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» директор компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Вячеслав Вишневский. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Читать в источнике
Комментировать99
с чего всё началось
Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината и совладелец ранее сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию, сообщает
 Генпрокуратура.
Ведомости08:25

Подробнее о событии

Совладелец «Зимней вишни», экстрадированный из Польши, посажен на карантин

Вести.Ru18:35

Из Польши выдали обвиняемого по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Коммерсантъ14:53

Экстрадированный из Польши совладелец «Зимней вишни» посажен на карантин

Газета.Ru10:52

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

РБК09:26

Совладельца ТЦ «Зимняя вишня» экстрадировали из Польши в Россию

ТАСС08:43

Польша экстрадировала в Россию совладельца «Зимней вишни»

РИА Новости08:35

Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

RT на русском08:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 10:21
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 10:40
Технологии

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в операционных системах Windows 7, Windows 8.1 и всех поддерживаемых сборках Windows 10.
UfacityNews.ru 16:30
Общество

В Подмосковье приостановили деятельность ночных клубов и кинотеатров

РИА Новости 17:03
Общество

Рошаль сравнил пандемию коронавируса с репетицией биологической войны

В интервью «России 24» президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавируса демонстрирует готовность современной системы здравоохранения к подобным ситуациям, а также является «репетицией биологической войны».
RuNews24.ru вчера в 16:00
Армия и оружие

Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом

Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.
RT на русском 16:45
Футбол

В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».
RT на русском вчера в 15:08
Армия и оружие

Минобороны за Уралом бродит по новому военному округу

На пятничном заседании коллегии военного ведомства министр обороны России Сергей Шойгу непривычно жестко даже для нынешних непростых в политическом отношении времен оценил ситуацию на наших дальневосточных границах.
Свободная Пресса 22 марта в 03:07
Происшествия

Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки

Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Вести.Ru 18:35
Общество

В Польше введены ограничения на передвижение

«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.
RT на русском 14:22
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Происшествия

У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса

Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
РБК 19:13
Политика

Трамп считает допустимым называть коронавирус «китайским»

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает допустимым называть коронавирус "китайским".
Газета.Ru 16:11
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Известия 05:04
Общество

Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 07:57
Политика

Украина создаст «мозговой центр» по борьбе с последствиями COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что провел во вторник видеовстречу с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и офиса президента, в ходе которой стороны договорились о создании "мозгового центра" для борьбы с последствиями коронавируса.
РИА Новости 17:40
Кино

Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel

Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
Родной город 02:03
Киберспорт

NAVI добыли вторую победу на ESL Pro League S11, обыграв Complexity

Natus Vincere обыграли Complexity Gaming на групповом этапе ESL Pro League Season 11 по CS: GO.
Sport24.ru вчера в 22:53
Финансы

Американцы понижают доллар и стимулируют рост цены акций в мире

Соответственно вели себя валюты развивающихся стран, показали рост цены на нефть.
Экономика и жизнь 06:51
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:17
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской хочет сменить имя

Девушка признается, что ее так сначала называли друзья, а потом это имя дал ей шаман.
StarHit.ru 05:30
Экономика

Торговля обналичила коронавирус

Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Здоровье

Боявшийся коронавируса американец принял лекарство от малярии и умер

Житель американского штата Аризона принял лекарство против малярии и вскоре умер.
News.ru 04:43
Гаджеты

Microsoft, Valve и HP анонсировали VR-устройство нового поколения

CyberSport.ru вчера в 16:31
Общество

В Турции за прошедшие сутки от коронавируса умерли семь человек

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что по меньшей мере семь человек умерли от вызываемого коронавирусом заболевания за прошедшие сутки в республике.
Московский Комсомолец Турция 02:18
Происшествия

Экс-мэру Петропавловска Виталию Иваненко продлили домашний арест

Экс-глава Петропавловска находится под домашним арестом уже три месяца – с 19 декабря 2019 года.
Кам 24 19:16
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал на бой Шлеменко

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко через Instagram обратился к Александру Шлеменко, предложив тому выйти с ним на ринг.
Матч ТВ 16:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня»
В городе Кемерово произошёл 25-26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. В результате пожара погибло 60 человек, из них 37 детей. Пожар стал одним из двух наиболее значимых в истории современной России вместе с пожаром в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 156 человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное