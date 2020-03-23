Армия и оружие
Российская газетаСовместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
В Центре отметили, что совместный патруль участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию прошел в соответствии с российско-турецким соглашением. "В целях обеспечения безопасности протяженность маршрута совместного патруля была сокращена", - сообщили в Центре.
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Военные России и Турции провели второе совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе
Комсомольская правда06:14
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