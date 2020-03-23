Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаСовместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

В Центре отметили, что совместный патруль участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию прошел в соответствии с российско-турецким соглашением. "В целях обеспечения безопасности протяженность маршрута совместного патруля была сокращена", - сообщили в Центре.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Российская газета06:23

Военные России и Турции провели второе совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе

Комсомольская правда06:14

Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию боевиков

РИА Новости05:04

Россия и Турция провели второе совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе

ТАСС05:26

Российские и турецкие военные провели второе патрулирование трассы в Идлибе

Вести.Ru05:19

Опубликованы кадры второго российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в Сирии

ТК Звезда06:53

В Идлибе прошло второе российско-турецкое патрулирование трассы М4

Красная весна06:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 14:20, Ашберн
Экономика

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Общество

Испанцы используют торговый центр в качестве морга из-за коронавируса

В настоящий момент здание закрыто для посетителей из-за карантина, передаёт EFE.
News.ru 14:06
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Общество

Кадыров запретил в Чечне свадьбы в ресторанах из-за коронавируса

РБК 13:45
Общество

Схема диагностики коронавируса изменена в Москве

Постановка диагноза "коронавирусная инфекция" больше не требует отправки положительных проб из Москвы в новосибирский центр "Вектор" для подтверждения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 03:17
Общество

СК начал проверку из-за распространения ложных данных о коронавирусе

Следственный комитет начал проверку по факту распространения ложных данных о коронавирусе.
Деловое.ТВ 11:15
Экономика

Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»

Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Новый Век 10:35
Спорт

Член МОК заявил о решении перенести Олимпиаду-2020

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что, насколько ему известно, организация приняла решение о переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии COVID-19.
РБК 14:16
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Происшествия

Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности

Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
РБК 13:19
Политика

Власти Украины запретили выезд граждан за рубеж с целью туризма

Киев, 23 марта 2020, 19:43 — REGNUM Выезд граждан за рубеж в туристических целях запретил в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа кабмин Украины.
REGNUM 12:43
Здоровье

Пациентка с коронавирусом записала пугающее видео из реанимации

РЕН ТВ 12:19
Общество

Врач тульского «Арсенала» дал несколько советов по профилактике коронавируса

Врач Тульского "Арсенала" в интервью "Чемпионату" прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
Тульская пресса 13:26
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Газета.Ru 03:11
Культура

Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ

ИнфоСМИ 12:36
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Происшествия

В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную

В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Российская газета 10:35
Общество

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:36
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru 07:53
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Энергетика

Цены на нефть продолжили свое падение на открытии торгов

В понедельник, 23 марта, на начало торгов на бирже стоимость нефти всех марок вновь резко снизились, свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи.
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Происшествия

На Кубе госпитализировали россиянина с коронавирусом

Россиянин в критическом состоянии госпитализирован на Кубе в связи с заражением новым коронавирусом, сообщает издание Vanguardia со ссылкой на Минздрав республики.
Rambler News Service 12:24
Шоу-бизнес

78-летняя Барбара Брыльска борется с раком

Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Shraibikus News 04:20
Культура

В Великобритании покажут сериал «Путин: история русского шпиона»

Британский телеканал Channel 4 покажет 23 марта первую часть своего трехсерийного документального фильма про президента России Владимира Путина под названием «Путин: история русского шпиона» (Putin: A Russian Spy Story).
Ведомости 09:54
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 13:08
Происшествия

Адвокат историка Соколова сравнил его дело с пьесой Шекспира

Санкт-Петербург, 23 марта 2020, 13:54 — REGNUM Адвокат историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, сравнил его уголовное дело с пьесой Шекспира «Отелло, венецианский мавр» и заявил о нежелании в привлечении к участию присяжных.
REGNUM 06:54
Футбол

В Испании на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи

Королевская федерация футбола Испании и Ла Лига объявили о том, что все футбольные встречи приостановлены на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 07:44
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Интерфакс 11:47
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное