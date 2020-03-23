В Центре отметили, что совместный патруль участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию прошел в соответствии с российско-турецким соглашением. "В целях обеспечения безопасности протяженность маршрута совместного патруля была сокращена", - сообщили в Центре.

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Общество Схема диагностики коронавируса изменена в Москве Постановка диагноза "коронавирусная инфекция" больше не требует отправки положительных проб из Москвы в новосибирский центр "Вектор" для подтверждения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Спорт Член МОК заявил о решении перенести Олимпиаду-2020 Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что, насколько ему известно, организация приняла решение о переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии COVID-19.

Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

Происшествия Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.

Политика Власти Украины запретили выезд граждан за рубеж с целью туризма Киев, 23 марта 2020, 19:43 — REGNUM Выезд граждан за рубеж в туристических целях запретил в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа кабмин Украины.

Политика Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Общество ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Происшествия На Кубе госпитализировали россиянина с коронавирусом Россиянин в критическом состоянии госпитализирован на Кубе в связи с заражением новым коронавирусом, сообщает издание Vanguardia со ссылкой на Минздрав республики.

Культура В Великобритании покажут сериал «Путин: история русского шпиона» Британский телеканал Channel 4 покажет 23 марта первую часть своего трехсерийного документального фильма про президента России Владимира Путина под названием «Путин: история русского шпиона» (Putin: A Russian Spy Story).

Происшествия Адвокат историка Соколова сравнил его дело с пьесой Шекспира Санкт-Петербург, 23 марта 2020, 13:54 — REGNUM Адвокат историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, сравнил его уголовное дело с пьесой Шекспира «Отелло, венецианский мавр» и заявил о нежелании в привлечении к участию присяжных.