Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаСовместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

В Центре отметили, что совместный патруль участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию прошел в соответствии с российско-турецким соглашением. "В целях обеспечения безопасности протяженность маршрута совместного патруля была сокращена", - сообщили в Центре.
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