ТАРТУС (Сирия), 4 ноя — РИА Новости. Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения в акватории Средиземного моря, передает корреспондент РИА Новости.

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Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в акватории Средиземного моря. Об этом сообщает РИА "Новости". Учения проходили в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения.

Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море

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