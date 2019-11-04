Армия и оружие
Газета.RuСовместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море
Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в акватории Средиземного моря. Об этом сообщает РИА "Новости". Учения проходили в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения.
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ТАРТУС (Сирия), 4 ноя — РИА Новости. Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения в акватории Средиземного моря, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новости21:08
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