Армия и оружие
Газета.RuСовместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море
Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в акватории Средиземного моря. Об этом сообщает РИА "Новости". Учения проходили в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
ТАРТУС (Сирия), 4 ноя — РИА Новости. Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения в акватории Средиземного моря, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новостивчера в 21:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Экономика
Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco
Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).
РБК вчера в 02:19
Общество
Названы продукты для замедления старения
Специалисты выяснили, что благодаря десяти продуктам человек может дольше сохранить молодость и упругость кожи.
ТК Звезда вчера в 21:54
Спорт
Россияне выиграли эстафету на этапе КМ по шорт-треку в США
Мужская сборная России одержала победу в рамках эстафеты на этапе Кубка мира по шорт-треку, прошедшем в американском Солт-Лейк-Сити.
РЕН ТВ вчера в 20:04
Религия
Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери
4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
Газета.Ru 00:53
Хоккей
Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
Происшествия
В Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду
Двое 10-летних детей провалились под лед на пруду в поселке в Саратовской области, один из них погиб, следователи начали проверку, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости вчера в 11:39
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Общество
Россия празднует День народного единства
Четвертая Власть 00:04
Технологии
Эксперты рассказали, как выявить слежку за владельцем смартфона
Эксперты по информационной безопасности заявили, что почти все приложения на смартфонах занимаются сбором данных владельцев.
iReactor вчера в 15:47
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня 02 ноября в 04:10
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Общество
WSJ: три авиакомпании США планируют демонстрационные полеты MAX для улучшения их имиджа
Американские авиакомпании Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines разрабатывают план совершения демонстрационных полетов модернизированных Boeing 737 MAX отдельно от компании Boeing и Федерального авиационного управления (ФАУ) США перед официальным возобновлением эксплуатации этих самолетов.
ТАСС вчера в 21:15
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Автоспорт
Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира
Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Юга.ру вчера в 15:48
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 02 ноября в 18:14
Шоу-бизнес
Агент Семчева опровергла информацию о его госпитализации
РИА Новости вчера в 15:08
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Общество
Гороскоп на 4 ноября: звезды рассказали, что возбуждает Скорпионов
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru вчера в 19:43
Теннис
Надаль стал первой ракеткой мира, Медведев — четвёртый
В обновлённом рейтинге ATP от 4 ноября испанец Рафаэль Надаль обошёл серба Новака Джокович и стал первой ракеткой мира.
Чемпионат 00:18
Политика
Россия побеждает: Украина в панике из-за решения Дании по «Северному потоку — 2»
После разблокировки «Северного потока-2» шансы у Украины выторговать себе условия получше оказались минимальными.
Rusvesna.su 00:00
Футбол
Ковача уволили с поста главного тренера «Баварии»
Хорватского специалиста Нико Ковача уволили с должности главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария».
РБК вчера в 15:16
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Автоспорт
Ферстаппен заподозрил Ferrari в жульничестве. Это возмутило Леклера
В интервью голландскому Ziggo Sport после финиша Гран При США Макс Ферстаппен сказал, что слабое выступление Ferrari в Остине можно объяснить появлением новой технической директивы, которая содержала уточнения относительно вопросов расхода топлива.
Motorsport.com Россия 00:56
Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец вчера в 13:02
Гаджеты
Новые телевизоры Xiaomi Mi TV 5 продемонстрируют высококачественный звук
Менеджер заявил, что каждый телевизор серии Mi TV 5 будет оснащен четырьмя громкоговорителями.
UfaTime.ru вчера в 11:31
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Шоу-бизнес
Адвокат Максима Фадеева переживает за его здоровье
Адвокат и личный друг эстрадного продюсера Максима Фадеева Сергей Жорин предположил, что новый громкий конфликт с артистами может погубить автора «Шоколадного зайца».
Ридус вчера в 14:45
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Тарантас Ньюс 02 ноября в 09:07