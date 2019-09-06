Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.

Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС

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