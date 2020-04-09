Космос

RT на русскомRT на русском«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур. К Международной космической станции (МКС) отправились космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Крис Кэссиди.
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