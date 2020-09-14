Союз архитекторов отменил конкурс на реновацию мавзолея Ленина
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Напомним, Союз архитекторов предложил желающим разработать концепцию нового использования мавзолея - без его сноса или какого-то изменения внешнего вида.В источнике
С чего всё началось
Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина
Союз архитекторов России принял решение об отмене конкурса по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Союза архитекторов Николай Шумаков.
Агентство Москва08:41
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