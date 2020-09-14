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Российская газета
Российская газета

Союз архитекторов отменил конкурс на реновацию мавзолея Ленина

Напомним, Союз архитекторов предложил желающим разработать концепцию нового использования мавзолея - без его сноса или какого-то изменения внешнего вида.В источнике
С чего всё началось
Агентство Москва

Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина

Союз архитекторов России принял решение об отмене конкурса по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Союза архитекторов Николай Шумаков.
Агентство Москва08:41
Подробнее о событии
Российская газета

Союз архитекторов отменил конкурс на реновацию мавзолея Ленина

Российская газета09:55
ТАСС

Союз архитекторов отменил конкурс идей на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина

ТАСС09:14
Комсомольская правда

Конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина отменен

Комсомольская правда10:10
ИА Красная Весна

В Союзе архитекторов отказались от скандального конкурса по Мавзолею Ленина

ИА Красная Весна09:55
РИА Новости

Союз архитекторов отменил конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новости10:16
Интерфакс

Отменен конкурс проектов реорганизации мавзолея

Интерфакс09:40
Вести.Ru

Мавзолей Ленина хотят защитить от сноса

Вести.Ru12 сентября в 13:50

Путин одобрил идею изменения конституции Белоруссии

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко одобрил идею внесения изменений в конституции республики, сообщается в Telegram-канале агентства РИА Новости.
Путин одобрил идею изменения конституции Белоруссии
Общественная служба новостей09:40
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Нужно ли просить Акинфеева вернуться в сборную России? Отвечают Чанов и Нигматуллин

Виктор Чанов, тренер, воспитавший Игоря Акинфеева, и бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин оценили действия вратарей в главном дерби страны ЦСКА — Спартак Дерби-близнецы: Влашич решает, Акинфеев тащит, Максименко ошибается.
Спорт-Экспресс09:20

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета08:10
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Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьер08:10
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Кристина Асмус показала тройное сальто

Помимо сообщений о выходе программы, девушка в своём Instagram-аккаунте поделилась видеороликом со съёмок, на которых она исполняет тройное сальто – один из самых сложных трюков из художественной гимнастики.
CT news06:13
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Свыше половины россиян высказались против крупных покупок

Только каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок, но 62% остальных назвали ситуацию неудачной для больших трат (в июне было 70%), сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Вести.Ru10:50
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