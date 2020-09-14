Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина
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Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина
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Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков. По его словам, решение было из-за негативного общественного резонанса вокруг инициативы.В источнике
С чего всё началось
Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина
Союз архитекторов России принял решение об отмене конкурса по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Союза архитекторов Николай Шумаков.
Агентство Москва08:41
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