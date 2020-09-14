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Коммерсантъ

Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков. По его словам, решение было из-за негативного общественного резонанса вокруг инициативы.В источнике
С чего всё началось
Агентство Москва

Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина

Союз архитекторов России принял решение об отмене конкурса по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Союза архитекторов Николай Шумаков.
Агентство Москва08:41
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Союз архитекторов России отказался от проведения конкурса проектов на новое использование Мавзолея Ленина

Эхо Москвы10:05
Говорит Москва

Союз архитекторов отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея

Говорит Москва09:21
Интерфакс

Отменен конкурс проектов реорганизации мавзолея

Интерфакс09:40
ТАСС

Союз архитекторов отменил конкурс идей на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина

ТАСС09:14
Агентство Москва

Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина

Агентство Москва08:41
РИА Новости

Союз архитекторов отменил конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новости10:16
РБК

Союз архитекторов после угроз отменил конкурс на реиспользование мавзолея

РБК11:24

«Берлин лукавит». Александр Рар о новой экспертизе анализов Навального

Берлин обратился к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), специалисты которой взяли пробы Навального и передали их в "референтные лаборатории" для независимой перепроверки данных немецкого правительства.
Радио Sputnik07:04
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Reuters сообщил о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске

«Четыре из пяти источников сообщили, что сотрудники скорой помощи, которые видели Навального, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ», ‒ пишет издание.
Ведомости12:10
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новости11:03
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Российские истребители перехватили самолеты ВВС США над Черным морем

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались на перехват трех бомбардировщиков ВВС США над Черным морем, нарушения границы РФ не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
РИА Новости13:35
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В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального

Представитель немецкого правительства Штефен Зайберт отказался отвечать на вопрос корреспондента RT Deutsch о спутнице Алексея Навального Марии Певчих, которая не дала в России показания по инциденту с блогером и улетела в Германию.
РИА Новости13:45

За размещение ссылок под постами в Instagram придётся заплатить

Фото: Alex Castro / The Verge В патентной заявке, которую компания Instagram подала ещё в 2016 году, говорится о функции, автоматически выводящей окно с предложением заплатить комиссию каждый раз, когда в публикуемых пользователями постах обнаруживается активная ссылка.
3DNews13:46

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости12:42
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