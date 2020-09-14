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Коммерсантъ

Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков. По его словам, решение было из-за негативного общественного резонанса вокруг инициативы.В источнике
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Радио Маяк

Союз архитекторов отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея

Радио Маяк11:22
Комсомольская правда

Конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина отменен

Комсомольская правда10:10
ТАСС

Союз архитекторов отменил конкурс идей на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина

ТАСС09:14
Российская газета

Союз архитекторов отменил конкурс на реновацию мавзолея Ленина

Российская газета09:55
РБК

Союз архитекторов после угроз отменил конкурс на реиспользование мавзолея

РБК11:24
Петербургский дневник

Союз архитекторов России отменил конкурс по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина

Петербургский дневник10:44
Пятый канал

Союз архитекторов объявил конкурс идей по использованию Мавзолея Ленина

Пятый канал12 сентября в 04:48

Лукашенко на переговорах с Путиным напомнил об известной поговорке

Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи рассказал, как Минск проводит марши и что происходит в городе в это время, а также напомнил президенту РФ известную поговорку Друг познается в беде.
Политическая Экспертиза09:32
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Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
RuNews24.ru11:37
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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Суд отказал создателям фильма «Дау» в иске к Минкультуры РФ

Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании "Феномен Филмз", просившей обязать министерство культуры России выдать прокатные удостоверения четырем фильмам проекта "Дау" режиссера Ильи Хржановского, сообщила "Интерфаксу" представитель проекта в России Дарья Виолина.
Интерфакс09:52
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