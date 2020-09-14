Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина
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Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков. По его словам, решение было из-за негативного общественного резонанса вокруг инициативы.В источнике
Подробнее о событии
Союз архитекторов России отменил конкурс по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина
Петербургский дневник10:44
Союз архитекторов объявил конкурс идей по использованию Мавзолея Ленина
Пятый канал12 сентября в 04:48