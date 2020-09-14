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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков. По его словам, решение было из-за негативного общественного резонанса вокруг инициативы.В источнике
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Агентство Москва

Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина

Агентство Москвавчера в 08:41
РИА Новости

Союз архитекторов отменил конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новостивчера в 10:16
ТАСС

Союз архитекторов отменил конкурс идей на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина

ТАССвчера в 09:14
РЕН ТВ

Союз архитекторов РФ отменил конкурс по проекту для Мавзолея

РЕН ТВвчера в 09:43
Эхо Москвы

Глава Союза архитекторов России объявил об отмене конкурса на использование мавзолея без Ленина

Эхо Москвы18:06
Интерфакс

Отменен конкурс проектов реорганизации мавзолея

Интерфаксвчера в 09:40
РБК

Союз архитекторов после угроз отменил конкурс на реиспользование мавзолея

РБКвчера в 11:24

Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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Смольный не хочет ужесточать ковид-режим, но послаблений не будет

Санкт-Петербург, 14 сентября 2020, 18:09 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на фоне роста суточного количества заражений коронавирусной инфекцией и в ожидании второй волны пандемии пока не планируют ужесточения ограничительных мер.
REGNUMвчера в 11:09
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Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.
Интерфаксвчера в 07:00
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ruвчера в 06:31
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Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — заявили в НЦУО.
Известиявчера в 14:06
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Чешское правительство заявило о второй волне коронавируса в стране

Чехию захлестывает вторая волна пандемии COVID-19, и доступных мощностей медицинских учреждений может не хватить для госпитализации всех зараженных с тяжелыми признаками заболевания.
Вечерняя Москвавчера в 18:56
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Режим повышенной готовности продлен в Вологодской области до 5 октября

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве 14 сентября, коэффициент 1,07 не позволяет региону приступить к третьей волне снятия ограничений.
Vologda-poisk.ruвчера в 07:25
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