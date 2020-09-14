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Газета.Ru
Газета.Ru

Зюганов поддержал отмену конкурса по мавзолею Ленина

12 сентября на сайте союза архитекторов России начался прием заявок на конкурс на лучшую идею по "реиспользованию" мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Позже глава союза Николай Шумаков объявил об отмене состязания.В источнике
С чего всё началось
Агентство Москва

Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина

Союз архитекторов России принял решение об отмене конкурса по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Союза архитекторов Николай Шумаков.
Агентство Москва08:41
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Союз архитекторов России отказался от проведения конкурса проектов на новое использование Мавзолея Ленина

Эхо Москвы10:05
Агентство Москва

Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина

Агентство Москва08:41
РИА Новости

Союз архитекторов отменил конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новости10:16
ТАСС

Союз архитекторов отменил конкурс идей на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина

ТАСС09:14
Говорит Москва

Союз архитекторов отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея

Говорит Москва09:21
Интерфакс

Отменен конкурс проектов реорганизации мавзолея

Интерфакс09:40
РБК

Союз архитекторов после угроз отменил конкурс на реиспользование мавзолея

РБК11:24

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на прошедших в понедельник переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался.
РБК14:39
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости11:03
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В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального

Представитель немецкого правительства Штефен Зайберт отказался отвечать на вопрос корреспондента RT Deutsch о спутнице Алексея Навального Марии Певчих, которая не дала в России показания по инциденту с блогером и улетела в Германию.
РИА Новости13:45
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