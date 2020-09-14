Зюганов поддержал отмену конкурса по мавзолею Ленина
12 сентября на сайте союза архитекторов России начался прием заявок на конкурс на лучшую идею по "реиспользованию" мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Позже глава союза Николай Шумаков объявил об отмене состязания.В источнике
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Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина
Союз архитекторов России принял решение об отмене конкурса по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Союза архитекторов Николай Шумаков.
Агентство Москва08:41
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