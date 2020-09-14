Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков. По его словам, решение было из-за негативного общественного резонанса вокруг инициативы.

С чего всё началось Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина Союз архитекторов России принял решение об отмене конкурса по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Союза архитекторов Николай Шумаков. Агентство Москва вчера в 08:41