Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина
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Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина
Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков. По его словам, решение было из-за негативного общественного резонанса вокруг инициативы.В источнике
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Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина
Союз архитекторов России принял решение об отмене конкурса по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Союза архитекторов Николай Шумаков.
Агентство Москвавчера в 08:41
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Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина
Агентство Москвавчера в 08:41
Союз архитекторов отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея
Говорит Москвавчера в 09:21