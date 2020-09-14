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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков. По его словам, решение было из-за негативного общественного резонанса вокруг инициативы.В источнике
С чего всё началось
Агентство Москва

Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина

Союз архитекторов России принял решение об отмене конкурса по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Союза архитекторов Николай Шумаков.
Агентство Москвавчера в 08:41
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Эхо Москвы

Глава Союза архитекторов России объявил об отмене конкурса на использование мавзолея без Ленина

Эхо Москвы18:06
РБК

Союз архитекторов после угроз отменил конкурс на реиспользование мавзолея

РБКвчера в 11:24
РИА Новости

Союз архитекторов отменил конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новостивчера в 10:16
ТАСС

Союз архитекторов отменил конкурс идей на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина

ТАССвчера в 09:14
Агентство Москва

Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина

Агентство Москвавчера в 08:41
Интерфакс

Отменен конкурс проектов реорганизации мавзолея

Интерфаксвчера в 09:40
Говорит Москва

Союз архитекторов отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея

Говорит Москвавчера в 09:21

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
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Продажи нового iPhone 12 могут стартовать уже 16 сентября

Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые китайские инсайдеры утверждают, что сразу же на следующий день после презентации iPhone 12, то есть шестнадцатого сентября текущего года, могут начаться продажи нового мобильного устройства.
ToDay News Ufa17:58
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