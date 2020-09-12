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Российская газета
Российская газета

Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса

Конкурс новой концепции мавзолея Ленина на Красной площади не предполагает его сноса. Об этом "Интефаксу" заявил глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.В источнике
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RT на русском

В Союзе архитекторов рассказали о конкурсе по концепции мавзолея

RT на русскомвчера в 13:04
Коммерсантъ

Союз архитекторов не планирует сносить мавзолей Ленина

Коммерсантъвчера в 11:19
Lenta.ru

Организатор конкурса на лучшее использование мавзолея Ленина объяснился

Lenta.ruвчера в 06:15
Московский Комсомолец

Президент Союза архитекторов рассказал, когда перезахоронят Ленина

Московский Комсомолецвчера в 07:10
РИА Новости

Московские власти прокомментировали конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новостивчера в 08:46
ТАСС

Союз архитекторов считает, что банк идей использования мавзолея поможет сохранить монумент

ТАССвчера в 08:51
РБК

Союз архитекторов назвал варианты использования Мавзолея Ленина

РБКвчера в 05:48

США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии

Посольство США в Ливии заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) передала американскому правительству сообщения о личной приверженности своего командующего маршала Халифы Хафтара полному восстановлению работы энергетического сектора в стране и возобновлению добычи нефти.
РИА Новости18:24

Ульяновский губернатор предложил ввести региональный отцовский капитал

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Газета.Ruвчера в 16:29
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NVIDIA начала принимать предзаказы на видеокарту GeForce RTX 3080

Компания NVIDIA начала принимать предварительные заказы на флагманский видеоускоритель нового поколения, который, по данным компании, покажет вдвое лучшую производительность на фоне видеокарты RTX 2080 Ti.
Экономика сегоднявчера в 13:07
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SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship

Очередной прототип космического корабля SpaseX Starship будет впервые собран с носовым обтекателем примерно через неделю, после чего его будут готовить к испытательному взлету на небольшую высоту, сообщил в субботу глава компании Илон Маск.
РИА Новостивчера в 15:52
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Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ruвчера в 08:48
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