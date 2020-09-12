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Российская газета
Российская газета

Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса

Конкурс новой концепции мавзолея Ленина на Красной площади не предполагает его сноса. Об этом "Интефаксу" заявил глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.В источнике
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RT на русском

В Союзе архитекторов рассказали о конкурсе по концепции мавзолея

RT на русском13:04
Lenta.ru

Организатор конкурса на лучшее использование мавзолея Ленина объяснился

Lenta.ru06:15
ТАСС

Союз архитекторов считает, что банк идей использования мавзолея поможет сохранить монумент

ТАСС08:51
Московский Комсомолец

Президент Союза архитекторов рассказал, когда перезахоронят Ленина

Московский Комсомолец07:10
РИА Новости

Московские власти прокомментировали конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новости08:46
Коммерсантъ

Союз архитекторов не планирует сносить мавзолей Ленина

Коммерсантъ11:19
РБК

Союз архитекторов назвал варианты использования Мавзолея Ленина

РБК05:48

Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование Службы безопасности Украины удалить из магазина App Store на территории страны приложения российских СМИ является проявлением политической цензуры.
Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store
РБК11:18
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Даниил Квят: «Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал»

Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал, поэтому на финальной попытке, когда терять уже было нечего, я попробовал проехать седьмой поворот с полностью нажатой педалью газа, чтобы отыграть еще немного.
Спорт-Экспресс13:01

Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Ведомости08:55
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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