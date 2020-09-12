Это концептуальный, творческий конкурс, это никоим образом не политический конкурс. Мы не собираемся ни сносить, ни выносить тело Ленина, мы пытаемся архитектурно осмыслить, как можно использовать мавзолей в той самой ситуации, когда все-таки через 50 лет тело Ленина вынесут.