Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса
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Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса
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Конкурс новой концепции мавзолея Ленина на Красной площади не предполагает его сноса. Об этом "Интефаксу" заявил глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.В источнике
Это концептуальный, творческий конкурс, это никоим образом не политический конкурс. Мы не собираемся ни сносить, ни выносить тело Ленина, мы пытаемся архитектурно осмыслить, как можно использовать мавзолей в той самой ситуации, когда все-таки через 50 лет тело Ленина вынесут.
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