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Российская газета
Российская газета

Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса

Конкурс новой концепции мавзолея Ленина на Красной площади не предполагает его сноса. Об этом "Интефаксу" заявил глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.В источнике
Николай Шумаковархитектор
Это концептуальный, творческий конкурс, это никоим образом не политический конкурс. Мы не собираемся ни сносить, ни выносить тело Ленина, мы пытаемся архитектурно осмыслить, как можно использовать мавзолей в той самой ситуации, когда все-таки через 50 лет тело Ленина вынесут.
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Коммерсантъ

Союз архитекторов не планирует сносить мавзолей Ленина

Коммерсантъ11:19
ТАСС

Союз архитекторов считает, что банк идей использования мавзолея поможет сохранить монумент

ТАСС08:51
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Московские власти прокомментировали конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новости08:46
Московский Комсомолец

Президент Союза архитекторов рассказал, когда перезахоронят Ленина

Московский Комсомолец07:10
Интерфакс

Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса

Интерфакс09:00
Lenta.ru

Организатор конкурса на лучшее использование мавзолея Ленина объяснился

Lenta.ru06:15
РБК

Союз архитекторов назвал варианты использования Мавзолея Ленина

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МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
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РИА Новости19:08
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Профиль10:59

Боец ММА Харитонов провел дебют в боксе, нокаутировав Уильямса

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