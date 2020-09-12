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Интерфакс
Интерфакс

Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса

Конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея имени Ленина не предполагает его снос, сообщил "Интерфаксу" глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

В Союзе архитекторов рассказали о конкурсе по концепции мавзолея

RT на русском13:04
Коммерсантъ

Союз архитекторов не планирует сносить мавзолей Ленина

Коммерсантъ11:19
Московский Комсомолец

Президент Союза архитекторов рассказал, когда перезахоронят Ленина

Московский Комсомолец07:10
ТАСС

Союз архитекторов считает, что банк идей использования мавзолея поможет сохранить монумент

ТАСС08:51
РИА Новости

Московские власти прокомментировали конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новости08:46
Lenta.ru

Организатор конкурса на лучшее использование мавзолея Ленина объяснился

Lenta.ru06:15
РБК

Союз архитекторов назвал варианты использования Мавзолея Ленина

РБК05:48

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.
Газета.Ru14:23
56

Герои фильма «Форсаж 9» отправятся в космос

Слухи о возможности расширения сюжета фильма за пределы Земли появлялись еще при съёмках «Форсаж 7». Однако теперь эту информацию о космическом полете героев подтвердила актриса Мишель Родригес, исполнительница роли Летти, возлюбленной Доминика Торрето.
Вечерний курьер01:33
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Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новости13:50
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Мария Колесникова была переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино, сообщает портал Tut.by со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак.
Ведомости07:17
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В РПЦ рекомендовали как можно раньше прививаться от коронавируса

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что рекомендует верующим прививаться от коронавируса, так как риск побочного действия от вакцины минимален.
ТАСС08:20
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