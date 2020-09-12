Глава МИД Чехии заявил, что Лукашенко «потерял контакт с реальностью»

Глава чешского МИД Томаш Петршичек заявил, что в ситуации с Белоруссией российская сторона пока ведет себя осторожно, ее прямая военная интервенция в этой стране не грозит.