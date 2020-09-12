Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса
Смотрите также
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раунде
При крушении самолёта в Подмосковье погибли два человека
Даниил Медведев проиграл в полуфинале теннисного US Open
В Подмосковье в ДТП с квадроциклом погиб один человек
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Астрономы получили 3,2-гигапиксельный снимок капусты
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса
Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса
ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами
Конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея имени Ленина не предполагает его снос, сообщил "Интерфаксу" глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.В источнике
Подробнее о событии