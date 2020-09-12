Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса
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Конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея имени Ленина не предполагает его снос, сообщил "Интерфаксу" глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.В источнике
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