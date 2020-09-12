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Интерфакс
Интерфакс

Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса

Конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея имени Ленина не предполагает его снос, сообщил "Интерфаксу" глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.В источнике
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RT на русском

В Союзе архитекторов рассказали о конкурсе по концепции мавзолея

RT на русском13:04
Коммерсантъ

Союз архитекторов не планирует сносить мавзолей Ленина

Коммерсантъ11:19
Lenta.ru

Организатор конкурса на лучшее использование мавзолея Ленина объяснился

Lenta.ru06:15
Московский Комсомолец

Президент Союза архитекторов рассказал, когда перезахоронят Ленина

Московский Комсомолец07:10
РИА Новости

Московские власти прокомментировали конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новости08:46
ТАСС

Союз архитекторов считает, что банк идей использования мавзолея поможет сохранить монумент

ТАСС08:51
РБК

Союз архитекторов назвал варианты использования Мавзолея Ленина

РБК05:48

Apple одобрила появление Google Stadia и xCloud в App Store

Ключевыми изменениями является четкое постановление в отношении сервисов потоковой передачи игр, таких как Google Stadia или Microsoft xCloud, которые Apple сообщает CNBC, но новые правила показывают, что каждая игра также должна быть загружена «непосредственно из App Store», и все обновление игры должно быть отправлено в Apple индивидуально, прежде чем компания сможет передать его пользователям.
Astera04:32
5

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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