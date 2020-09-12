На протяжении некоторого времени в субботу запись о конкурсе на официальном сайте Союза архитекторов была недоступна. Шумаков пояснил, что текст о проведении конкурса редактировался. Ранее сообщалось, что Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина.