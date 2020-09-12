Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Интерфакс
Интерфакс

Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса

На протяжении некоторого времени в субботу запись о конкурсе на официальном сайте Союза архитекторов была недоступна. Шумаков пояснил, что текст о проведении конкурса редактировался. Ранее сообщалось, что Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

В Союзе архитекторов рассказали о конкурсе по концепции мавзолея

RT на русскомвчера в 13:04
Lenta.ru

Организатор конкурса на лучшее использование мавзолея Ленина объяснился

Lenta.ruвчера в 06:15
ТАСС

Союз архитекторов считает, что банк идей использования мавзолея поможет сохранить монумент

ТАССвчера в 08:51
Московский Комсомолец

Президент Союза архитекторов рассказал, когда перезахоронят Ленина

Московский Комсомолецвчера в 07:10
РИА Новости

Московские власти прокомментировали конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новостивчера в 08:46
Коммерсантъ

Союз архитекторов не планирует сносить мавзолей Ленина

Коммерсантъвчера в 11:19
РБК

Союз архитекторов назвал варианты использования Мавзолея Ленина

РБКвчера в 05:48

Помпео осудил казнь иранского борца, обвиненного в убийстве охранника

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу осудил казнь в Иране участвовавшего в протестных акциях в 2018 году 27-летнего борца Навида Афкари, обвиненного также в убийстве охранника в городе Шираз.
ТАССвчера в 16:07
65

Borderlands 3 обновят для PS5 и Xbox Series X, а в конце года выйдет ещё одно дополнение

Gearbox на PAX Online сделала несколько важных анонсов о будущем Borderlands 3. Во-первых, шутер улучшат для PlayStation 5 и Xbox Series X, а игроки на PS4 и Xbox One получат обновление бесплатно — на новое поколение консолей перейдут и все купленные дополнения, и даже сохранения.
Игромания.рувчера в 16:45

Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
1

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
1,3K

ФСБ попросили проверить высказывания Артемия Лебедева на экстремизм

В ФСБ было подано заявление о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева в связи с его высказываниями о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», заявил «РИА Новости» адвокат Владимир Слащев.
Forbesвчера в 03:23
685