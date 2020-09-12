Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса
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Шумаков пояснил, что текст о проведении конкурса редактировался. Ранее сообщалось, что Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина. По замыслу организаторов, конкурс позволит создать банк идей на случай захоронения Ленина.В источнике
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