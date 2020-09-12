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Интерфакс
Интерфакс

Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса

Шумаков пояснил, что текст о проведении конкурса редактировался. Ранее сообщалось, что Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина. По замыслу организаторов, конкурс позволит создать банк идей на случай захоронения Ленина.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Союз архитекторов назвал варианты использования Мавзолея Ленина

РБК05:48
Московский Комсомолец

Президент Союза архитекторов рассказал, когда перезахоронят Ленина

Московский Комсомолец07:10
РИА Новости

Московские власти прокомментировали конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новости08:46
Lenta.ru

Организатор конкурса на лучшее использование мавзолея Ленина объяснился

Lenta.ru06:15
ТАСС

Союз архитекторов считает, что банк идей использования мавзолея поможет сохранить монумент

ТАСС08:51
RT на русском

В России проведут конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея

RT на русском04:26
Коммерсантъ

Союз архитекторов России объявил конкурс концепций Мавзолея без Ленина

Коммерсантъ01:35

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
REGNUM19:24
7

Apple одобрила появление Google Stadia и xCloud в App Store

Ключевыми изменениями является четкое постановление в отношении сервисов потоковой передачи игр, таких как Google Stadia или Microsoft xCloud, которые Apple сообщает CNBC, но новые правила показывают, что каждая игра также должна быть загружена «непосредственно из App Store», и все обновление игры должно быть отправлено в Apple индивидуально, прежде чем компания сможет передать его пользователям.
Astera04:32
5

Житель Челябинской области принял участие в телепрограмме «Поле чудес»

Южноуралец не отгадал слово, зато повидался с Якубовичем, исполнил вместе с музыкальным коллективом на сцене «Поля чудес» песню "Земля родная" Марины Девятовой и передал Леониду Аркадьевичу гостинцы с малой родины: соленья-варенья, игрушечного лешего, тарелку из дутого стекла, выполненную местными мастерами, и книгу из музея "Исток".
Копейский рабочий05:04
29

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ru08:48
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Адвокат арестованного в Минске Виталия Шклярова сообщил о его болезни

У содержащегося в минском СИЗО российского политтехнолога Виталия Шклярова держится высокая температура, но ему отказывают в тесте на коронавирус, у него также сломан палец, сообщил "Интерфаксу" в субботу его адвокат Антон Гашинский.
Интерфакс09:46
5

Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Мария Колесникова была переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино, сообщает портал Tut.by со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак.
Ведомости07:17
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