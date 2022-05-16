"Риски для европейской конъюнктуры от перебоев с поставками энергетического сырья остаются очень высокими. Перебои с экспортом российского газа сократят экономический рост и вызовут рецессию в ЕС", - отмечается в нем.
В весеннем докладе ЕК отмечено ухудшение прогноза роста реального ВВП еврозоны на текущий год до 2,7%. Предыдущая оценка была сделана в зимнем промежуточном экономическом прогнозе ЕК, опубликованном в феврале.
Полиция Словакии задержала в понедельник бывшего министра юстиции и экс-председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина в связи с тем, что он выразил в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) поддержку действиям президента РФ Владимира Путина на Украине.
В понедельник по российским СМИ разошлась новость, прошедшая не замеченной в начале марта, — Россию и Белоруссию исключили из тендера на продажу телевизионных прав зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Кортина-д'Ампеццо и Милане и летних 2028 года в американском Лос-Анджелесе.