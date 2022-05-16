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Союз германской промышленности прогнозирует рецессию ЕС при эмбарго на российский газ

"Риски для европейской конъюнктуры от перебоев с поставками энергетического сырья остаются очень высокими. Перебои с экспортом российского газа сократят экономический рост и вызовут рецессию в ЕС", - отмечается в нем.
ТАСС
В весеннем докладе ЕК отмечено ухудшение прогноза роста реального ВВП еврозоны на текущий год до 2,7%. Предыдущая оценка была сделана в зимнем промежуточном экономическом прогнозе ЕК, опубликованном в феврале.
ПРАЙМ
Германия ставит перед собой цель постепенно стать независимой от поставок российских энергоресурсов.
ТАСС
Нефть и уголь предполагается заменить уже к концу года, а газ - к 2024 году.
ТАСС

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Союз германской промышленности прогнозирует рецессию ЕС при эмбарго на газ из РФ
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