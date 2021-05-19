Замгендиректора, главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» опровергла сообщения СМИ о риске дефицита мороженого из-за того, что производители не успевают до 1 июня внедрить необходимое для маркировки товара оборудование.

С чего всё началось Производители сообщили о риске дефицита мороженого Объем производства мороженого в РФ в 2021 году может остаться на уровне прошлого года, нарастить выпуск будет сложно из-за введения цифровой маркировки, сообщила РИА Новости замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина. РИА Новости вчера в 05:00