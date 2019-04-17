Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву из-за роста цен на зерно. Соответствующее письмо опубликовано на сайте союза.

Союз мукомолов обратился к главе Минсельхоза из-за роста цен на зерно

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