Экономика
РИА НовостиСоюз мукомолов обратился к главе Минсельхоза из-за роста цен на зерно
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву из-за роста цен на зерно. Соответствующее письмо опубликовано на сайте союза.
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Политика
В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Политика
Путин настоял на принятии эффективных мер из-за коронавируса
Глава России настоял на том, что в борьбе с коронавирусом должны быть приняты максимально эффективные и жесткие меры.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Общество
«Магнит» временно примет на работу сотрудников Burger King и KFC
KFC и "Магнит" договорились о поддержке сотрудников ресторанов KFC: на период кризиса "Магнит" сможет временно трудоустроить около 1,15 тыс. человек в своих торговых точках в 20 городах России в качестве универсальных работников торгового зала, сообщили компании.
Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Общество
В Перми на неделю закроют детские сады
С понедельника все детские сады Перми могут закрыться на неделю. Об этом сегодня ТК ВЕТТА 24 сообщили в городской администрации.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Экономика
Аналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость
Увеличение налоговой нагрузки для состоятельных россиян, предложенное накануне президентом Владимиром Путиным, приведет к тому, что инвесторы станут активнее покупать зарубежную недвижимость.
Происшествия
В Кузбассе выявили третий случай заболевания коронавирусом
На территории Кемеровской области выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Транспорт
Некоторые поезда внутри РФ отменены из-за снижения пассажиропотока
Ряд поездов временно отменён на фоне снижения потока пассажиров, сообщает пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД).
Происшествия
В Магадане на ребёнка напала бесхозная собака
Авто
Составили рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей
Эксперты считают, что их 1,4- и 1,6-литровые агрегаты семейства G4FA способны преодолеть 400-тысячную отметку без капремонта.
Происшествия
Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27
Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму.
Общество
Представитель ВОЗ в России ответила на вопросы о коронавирусе
Специалист рассказала о том, как ВОЗ оценивает меры России по борьбе с коронавирусом, как обеспечить безопасность медицинских работников и как борются другие страны.
Футбол
Стало известно об интересе нескольких европейских клубов к Кокорину
Журналист Сергей Егоров на своем YouTube-канале рассказал об интересе к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, находящемуся в аренде в «Сочи», со стороны нескольких европейских клубов.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Армия и оружие
Турецкие силы лишили курдов воды на фоне пандемии
Управляемые курдами районы на севере Сирии долгое время были препятствием для планов турецкого руководства по созданию так называемой буферной зоны.
Здоровье
Новый медцентр под Симферополем заработает раньше из-за коронавируса
"В режиме ЧС начинаем запуск работы больницы Семашко", - заявил глава Крыма. Медцентр планировали открыть летом 2020 года.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Происшествия
В московском аэропорту потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей
В московском аэропорту Шереметьево потеряли два золотых слитка стоимостью более 57 миллионов рублей.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Хоккей
КХЛ досрочно завершила плей-офф Кубка Гагарина
На официальном сайте КХЛ появилось заявление, в котором говорится об отказе продолжить розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина.
Политика
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса
Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Происшествия
Во Владимирской области задержали боевика – участника боя у высоты 776
Владимир, 26 марта 2020, 15:00 — REGNUM Во Владимирской области задержан уроженец Чечни Майрбек Башаев, который обвиняется в участии в нападении на российских военнослужащих в ходе второй чеченской войны, сообщил портал «ПроВладимир».
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Рита Ора в красном купальнике показала, как проводить время с пользой
Правда, Рита решила не только поплавать, но и провести полноценную фотосессию, при этом продемонстрировав свое подтянутое спортивное тело.