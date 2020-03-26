Российский союз мукомольных и крупяных предприятий ожидает дефицита муки в стране в ближайшем будущем.

Союз мукомолов предупредил о риске дефицита муки в России

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