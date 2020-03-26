Экономика
Московский КомсомолецСоюз мукомолов предупредил о риске дефицита муки в России
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий ожидает дефицита муки в стране в ближайшем будущем.
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Союз мукомолов РФ предупредил о дефиците муки из-за высоких цен на зерно
Интерфакс - Россия26 марта в 06:31
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На улице Ташкентская на юго-востоке Москвы ранен из пневматического оружия 10-летний мальчик.