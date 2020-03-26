Экономика
РИА НовостиСоюз мукомолов обратился к главе Минсельхоза из-за роста цен на зерно
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву из-за роста цен на зерно. Соответствующее письмо опубликовано на сайте союза.
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Общество
Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку
Общество
На Сахалине пассажиров из Таиланда встретят и организованно изолируют
Таиланд признан неблагополучной, по коронавирусной инфекции, страной.
Политика
Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе
Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.
Здоровье
Врачи обеспокоены ситуацией с зараженными коронавирусом в Нью-Йорке
Врач одной из больниц Нью-Йорка, пожелавший остаться анонимным, с ужасом сообщает, что ситуация с зараженными коронавирусом в городе развивается как будто по сценарию страны третьего мира.
Экономика
Налог на процентный доход по вкладам введут с 2021 года
Президент Сбербанка Герман Греф в письме клиентам банка заявил, что Сбербанк получил разъяснения Минфина о предложенных налоговых новациях: подлежит налогообложению лишь процентный доход с суммарной величины накоплений человека во всех банках, если они превышают 1 млн руб. "Рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет", – уверяет Греф.
Политика
Украина закрывает границу с 27 марта для всех граждан
Власти Украины закроют границу с пятницы, 27 марта, в том числе для всех украинских граждан, заявил президент Владимир Зеленский.
Хоккей
«Сибирь» прокомментировала досрочное завершение сезона в КХЛ
Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" прокомментировал досрочное завершение сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает Twitter команды.
Киберспорт
В Epic Games Store началась раздача World War Z и двух инди-игр
В Epic Games Store началась новая раздача.
Происшествия
СМИ рассказало о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане
Наука
Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом
Китайские медики обнаружили связь между гипертонией и коронавирусом.
Общество
Проститутки просят компенсацию из-за пандемии коронавируса
Профсоюз проституток в Лондоне хочет, чтобы власти признали ихзаконными работниками, которым положены выплаты, подобно всем другим, кому выплачивают компенсации из-за экономической ситуации вокруг коронавируса.
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретила принцу Гарри возвращаться в Великобританию
Политика
В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
Футбол
Самоизоляция ЦСКА продлена до 7 апреля
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил команде, что самоизоляция всех представителей клуба продлена до 7 апреля.
Культура
Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Политика
Путин предложил странам G20 «вычистить политическую шелуху» санкций
Среди общих для G20 мер борьбы с кризисом Владимир Путин предложил зарубежным коллегам создать под эгидой МВФ специальный фонд, который бы обеспечил доступ к финансированию для стран, которые сильно пострадали от эпидемии коронавируса и при этом испытывают потребности в ресурсах.
Происшествия
6 человек погибли при пожаре в Екатеринбурге
Один человек пострадал, сообщает пресс-служба МЧС.
Общество
Навка рассказала о пугающей ситуации с коронавирусом в США
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Кличко назвал число зараженных коронавирусом в Киеве
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Киеве достигло 40, заявил мэр города Виталий Кличко.
Общество
ВДНХ временно закрывается с 28 марта из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом приказал приостановить посещение гражданами ВДНХ, Парка Горького, Зарядья, усадеб Царицыно, Коломенское, Сокольники с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года.
Общество
Льва Лещенко переместили в реанимацию
По возвращению с американских гастролей, артиста с супругой поместили на обследование в Коммунарку в связи с плохим самочувствием Концертный директор Льва Лещенко успокоил общественность.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Общество
Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом
Писатель Григорий Чхартишвили, более известный как Борис Акунин, сообщил о заражении коронавирусом. Об этом он написал у себя в Facebook.
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Единоборства
Шлеменко ответил на оскорбление Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко обратился к соотечественнику Александру Емельяненко.