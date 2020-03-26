Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву из-за роста цен на зерно. Соответствующее письмо опубликовано на сайте союза.

Политика Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.

Здоровье Врачи обеспокоены ситуацией с зараженными коронавирусом в Нью-Йорке Врач одной из больниц Нью-Йорка, пожелавший остаться анонимным, с ужасом сообщает, что ситуация с зараженными коронавирусом в городе развивается как будто по сценарию страны третьего мира.

Экономика Налог на процентный доход по вкладам введут с 2021 года Президент Сбербанка Герман Греф в письме клиентам банка заявил, что Сбербанк получил разъяснения Минфина о предложенных налоговых новациях: подлежит налогообложению лишь процентный доход с суммарной величины накоплений человека во всех банках, если они превышают 1 млн руб. "Рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет", – уверяет Греф.

Общество Проститутки просят компенсацию из-за пандемии коронавируса Профсоюз проституток в Лондоне хочет, чтобы власти признали ихзаконными работниками, которым положены выплаты, подобно всем другим, кому выплачивают компенсации из-за экономической ситуации вокруг коронавируса.

Политика В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.

Футбол Самоизоляция ЦСКА продлена до 7 апреля Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил команде, что самоизоляция всех представителей клуба продлена до 7 апреля.

Политика Путин предложил странам G20 «вычистить политическую шелуху» санкций Среди общих для G20 мер борьбы с кризисом Владимир Путин предложил зарубежным коллегам создать под эгидой МВФ специальный фонд, который бы обеспечил доступ к финансированию для стран, которые сильно пострадали от эпидемии коронавируса и при этом испытывают потребности в ресурсах.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Общество ВДНХ временно закрывается с 28 марта из-за коронавируса Ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом приказал приостановить посещение гражданами ВДНХ, Парка Горького, Зарядья, усадеб Царицыно, Коломенское, Сокольники с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года.

Общество Льва Лещенко переместили в реанимацию По возвращению с американских гастролей, артиста с супругой поместили на обследование в Коммунарку в связи с плохим самочувствием Концертный директор Льва Лещенко успокоил общественность.

Общество Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом Писатель Григорий Чхартишвили, более известный как Борис Акунин, сообщил о заражении коронавирусом. Об этом он написал у себя в Facebook.