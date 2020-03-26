Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоюз мукомолов обратился к главе Минсельхоза из-за роста цен на зерно

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву из-за роста цен на зерно. Соответствующее письмо опубликовано на сайте союза.
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Союз мукомолов предупредил о риске дефицита муки в России

Московский Комсомолец08:09

В России предупредили о риске дефицита муки

Росбалт09:26

Мукомолы просят Минсельхоз устранить дисбаланс в формировании цен на пшеницу и муку

ТАСС09:22

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Газета.Ru08:25

России грозит дефицит муки

Общественное телевидение России10:29

Союз мукомолов обратился к главе Минсельхоза из-за роста цен на зерно

РИА Новости07:10

Союз мукомолов РФ предупредил о дефиците муки из-за высоких цен на зерно

Интерфакс - Россия06:31
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Общество

Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку

Газета.Ru 15:10
Общество

На Сахалине пассажиров из Таиланда встретят и организованно изолируют

Таиланд признан неблагополучной, по коронавирусной инфекции, страной.
RuNews24.ru 06:43
Политика

Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.
RT на русском 16:43
Происшествия

Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде

Газета.Ru 16:34
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Врачи обеспокоены ситуацией с зараженными коронавирусом в Нью-Йорке

Врач одной из больниц Нью-Йорка, пожелавший остаться анонимным, с ужасом сообщает, что ситуация с зараженными коронавирусом в городе развивается как будто по сценарию страны третьего мира.
Что происходит 03:58
Экономика

Налог на процентный доход по вкладам введут с 2021 года

Президент Сбербанка Герман Греф в письме клиентам банка заявил, что Сбербанк получил разъяснения Минфина о предложенных налоговых новациях: подлежит налогообложению лишь процентный доход с суммарной величины накоплений человека во всех банках, если они превышают 1 млн руб. "Рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет", – уверяет Греф.
Ведомости 12:47
Политика

Украина закрывает границу с 27 марта для всех граждан

Власти Украины закроют границу с пятницы, 27 марта, в том числе для всех украинских граждан, заявил президент Владимир Зеленский.
BFM.ru 13:46
Хоккей

«Сибирь» прокомментировала досрочное завершение сезона в КХЛ

Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" прокомментировал досрочное завершение сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает Twitter команды.
Газета.Ru вчера в 08:39
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В Epic Games Store началась раздача World War Z и двух инди-игр

В Epic Games Store началась новая раздача.
CyberSport.ru 11:47
Происшествия

СМИ рассказало о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане

РИА Новости вчера в 23:39
Наука

Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом

Китайские медики обнаружили связь между гипертонией и коронавирусом.
Evo-rus.com 09:04
Общество

Проститутки просят компенсацию из-за пандемии коронавируса

Профсоюз проституток в Лондоне хочет, чтобы власти признали ихзаконными работниками, которым положены выплаты, подобно всем другим, кому выплачивают компенсации из-за экономической ситуации вокруг коронавируса.
Экспресс газета 17:08
Шоу-бизнес

Меган Маркл запретила принцу Гарри возвращаться в Великобританию

Экспресс газета 05:17
Политика

В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
РБК 16:18
Футбол

Самоизоляция ЦСКА продлена до 7 апреля

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил команде, что самоизоляция всех представителей клуба продлена до 7 апреля.
Спорт-Экспресс 15:53
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Evo-rus.com вчера в 04:10
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Политика

Путин предложил странам G20 «вычистить политическую шелуху» санкций

Среди общих для G20 мер борьбы с кризисом Владимир Путин предложил зарубежным коллегам создать под эгидой МВФ специальный фонд, который бы обеспечил доступ к финансированию для стран, которые сильно пострадали от эпидемии коронавируса и при этом испытывают потребности в ресурсах.
Ридус 12:45
Происшествия

6 человек погибли при пожаре в Екатеринбурге

Один человек пострадал, сообщает пресс-служба МЧС.
Говорит Москва 16:20
Общество

Навка рассказала о пугающей ситуации с коронавирусом в США

Московский Комсомолец 03:22
Гаджеты

Представили смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro

Astera 13:59
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 08:06
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Здоровье

Кличко назвал число зараженных коронавирусом в Киеве

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Киеве достигло 40, заявил мэр города Виталий Кличко.
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Общество

ВДНХ временно закрывается с 28 марта из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом приказал приостановить посещение гражданами ВДНХ, Парка Горького, Зарядья, усадеб Царицыно, Коломенское, Сокольники с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года.
РИА Новости 06:58
Общество

Льва Лещенко переместили в реанимацию

По возвращению с американских гастролей, артиста с супругой поместили на обследование в Коммунарку в связи с плохим самочувствием Концертный директор Льва Лещенко успокоил общественность.
КМВ Новости вчера в 15:49
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Общество

Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Писатель Григорий Чхартишвили, более известный как Борис Акунин, сообщил о заражении коронавирусом. Об этом он написал у себя в Facebook.
Газета.Ru 12:21
Общество

Можно ли уволить в выходной день?

Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Современный Предприниматель 03:58
Единоборства

Шлеменко ответил на оскорбление Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко обратился к соотечественнику Александру Емельяненко.
Газета.Ru 09:46
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