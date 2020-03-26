Экономика
Газета.RuСоюз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
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Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
Религия
В РПЦ ответили на запрет властей Петербурга ходить в церкви из-за вируса
Правовое управление Московского патриархата назвало постановление властей Санкт-Петербурга, запретивших из-за нового коронавируса посещение всех церквей, мечетей и храмов, противоречащим Конституции.
Кино
Роль Железного человека может снова исполнить Дауни-младший
Американский актер Роберт Дауни-младший, получивший огромную популярность после роли в фильмах о Железном человеке, может снова примерить на себя образ супергероя.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
Общество
«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус
Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Футбол
ФИФА хочет заставить клубы продлить контракты с игроками и тренерами
Соглашения футболистов и наставников, которые заканчиваются 30 июня этого года, предлагается продлить до новой даты окончания текущего сезона.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая заявила о болезни
Популярная певица Наталья Ветлицкая уже более 15 лет проживает в Испании.
Здоровье
Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства
Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС
Конте высказал несогласие с проектом итогового документа саммита ЕС, несмотря на то, что Рим добился исключения из текста упоминания Европейского механизма стабильности (стабфонда зоны евро, ESM) как инструмента для сбора кредитных средств на борьбу с пандемией, сообщает Agenzia Nazionale Stampa Associata.
Шоу-бизнес
Алена Кравец уличила мужа в измене с Даной Борисовой
Алёна Кравец решила предать огласке историю измены своего мужа, при этом пройдясь по Дане Борисовой в жестких выражениях.
Происшествия
Мурманский суд заочно арестовал бывшего замглавы Росрыболовства
В Мурманске суд заочно арестовал бывшего заместителя госкомитета России по рыболовству Александра Тугушева, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Общество
За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей
Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
Экономика
Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году
Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Транспорт
РЖД отменяет поезда внутри России из-за коронавируса
"Российские железные дороги", в связи с коронавирусом и со снижением пассажиропотока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, скорректировали график движения поездов внутри России.
Футбол
Романцев рассказал о нервной реакции на коронавирус
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев признался, что ему надоело частое упоминание в СМИ слова «коронавирус».
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Энергетика
Китай закупил у России рекордный объем нефти
Политика
Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Политика
Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок
Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Общество
Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о коронавирусе
Как сказано в релизе, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор сообщение с требованием удалить информацию о принятом приказе министра обороны «О введении в Москве комендантского часа».
Футбол
Игроки «Барселоны» отказались пойти на понижение зарплаты
Игроки откажутся от 20% зарплаты, пока продолжается пандемия коронавируса.
Здоровье
Коронавирус проник в три региона Северного Кавказа
Сведения по регионам СКФО отражены на яндекс карте распространения коронавируса в России и в мире.