Экономика

Газета.RuГазета.RuСоюз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
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Интерфакс - Россия26 марта в 06:31
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
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Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

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Коммерсантъ 26 марта в 15:05
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