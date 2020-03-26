Экономика
Газета.RuСоюз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
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Союз мукомолов РФ предупредил о дефиците муки из-за высоких цен на зерно
Интерфакс - Россия26 марта в 06:31
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