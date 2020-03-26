Экономика

Газета.RuГазета.RuСоюз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
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Союз мукомолов РФ предупредил о дефиците муки из-за высоких цен на зерно

Интерфакс - Россия06:31

Союз мукомолов обратился к главе Минсельхоза из-за роста цен на зерно

РИА Новости07:10

Союз мукомолов предупредил о риске дефицита муки в России

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Газета.Ru08:25

В России предупредили о риске дефицита муки

Росбалт09:26

В России может возникнуть дефицит муки

Ореанда-Новости09:15

Мукомолы предрекли дефицит муки в России

Новый День07:55
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Указ Беглова запрещает также посещение парков, садов и скверов Санкт-Петербурга — от Летнего сада и Екатерининского сквера до парков Петергофа, Пушкина, Павловска и Ораниенбаума.
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La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
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У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
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Россия применяет целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом с первого дня, когда Китай направил уведомление во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), применяемые меры можно назвать замечательными.
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Лариса Гузеева ответила на шутки Гарика Харламова

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На Netflix появится сериал по Angry Birds

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В России зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом

Отмечается, что больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 136.
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В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
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Белгородцев пугают патрулями в торговых центрах и рейдами в школах

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«Яндекс.Такси» организует перевозку врачей

«Яндекс» организует перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус, для чего вместе с партнерами сформирует отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису «Яндекс.Такси», говорится в сообщении.
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Музыка

Вышла последняя песня Юлии Началовой

О релизе песни рассказала директор артистки Анна Исаева.
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Хакер похитил много данных о видеокартах AMD с GitHub

Ресурс TorrentFreak сообщает, что хакер похитил с GitHub большой объём данных по целому ряду нынешних и будущих видеокарт AMD.
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РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
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Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в США

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Сегодня Huawei представит новые флагманские камерофоны P40 и P40 Pro

Сегодня, 26 марта, компания Huawei официально представит флагманские смартфоны линейки P40.
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В продажу поступил Антарктический внедорожник УАЗ Патриот

В продажу поступили первые внедорожники УАЗ "Патриот" серии Antarctic Edition. Об этом сообщается на сайте изготовителя.
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National Interest: советские титановые подлодки поставили НАТО в тупик

Об инновационной подлодке проекта 705 "Лира", получившей по классификации НАТО обозначение Alpha, вспомнил эксперт издания The National Interest Калеб Ларсон.
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В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
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Доходы по вкладам обложат налогом

Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
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Две модели распространения коронавируса создали в Новосибирске

Разработчики карты подчеркивают, что их модели показывают вирус, подобный Covid-19, но «не являются реальным прогнозом распространения болезни».
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В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
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Путин присоединился к саммиту G20 по видеосвязи

Президент России Владимир Путин завершил разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту «Большой двадцатки» по видеосвязи.
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Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
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В США продали ВАЗ-2102 в идеальном состоянии за 1,4 млн рублей

Модель советского автомобиля, имеющего идеальное состояние, обошлась покупателю в 1,4 млн рублей.
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Композитор Bloodborne и Dark Souls 3 напишет музыку для Elden Ring

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Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
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Китай готов сотрудничать с другими странами в разработке вакцины от коронавируса

Меры для стабилизации мировой экономики Китай призывает страны G20 принять меры для сохранения глобальных производственных цепочек и готов внести свой вклад в работу по стабилизации мировой экономики, заявил Си Цзиньпин.
ТАСС 09:33
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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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