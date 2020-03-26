Экономика
Газета.RuСоюз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Политика
Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо
Российский отряд вирусологов будет задействован в оказании экстренной помощи населению итальянского города Бергамо, а также обработке объектов здравоохранения и транспорта, сообщили РБК в Минобороны России после консультаций с итальянской стороной.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Религия
Губернатор Санкт-Петербурга запретил посещать церкви, мечети и парки
Указ Беглова запрещает также посещение парков, садов и скверов Санкт-Петербурга — от Летнего сада и Екатерининского сквера до парков Петергофа, Пушкина, Павловска и Ораниенбаума.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Общество
В ВОЗ назвали меры России по борьбе с коронавирусом замечательными
Россия применяет целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом с первого дня, когда Китай направил уведомление во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), применяемые меры можно назвать замечательными.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на шутки Гарика Харламова
Гузееву настолько развеселила история невезучей невесты, что она, пребывая в хорошем настроении, решила наконец-то обратиться к резиденту Сомеdу Club Гарику Харламову, который своими, не всегда уместными шутками, в последнее время сильно отравляет ей жизнь.
Кино
На Netflix появится сериал по Angry Birds
Общество
В России зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом
Отмечается, что больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 136.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Общество
Белгородцев пугают патрулями в торговых центрах и рейдами в школах
Белгородцев предупреждают, что с 25 марта по 12 апреля в торговых центрах региона будут дежурить полицейские.
Общество
«Яндекс.Такси» организует перевозку врачей
«Яндекс» организует перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус, для чего вместе с партнерами сформирует отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису «Яндекс.Такси», говорится в сообщении.
Музыка
Вышла последняя песня Юлии Началовой
О релизе песни рассказала директор артистки Анна Исаева.
Технологии
Хакер похитил много данных о видеокартах AMD с GitHub
Ресурс TorrentFreak сообщает, что хакер похитил с GitHub большой объём данных по целому ряду нынешних и будущих видеокарт AMD.
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Гаджеты
Сегодня Huawei представит новые флагманские камерофоны P40 и P40 Pro
Сегодня, 26 марта, компания Huawei официально представит флагманские смартфоны линейки P40.
Авто
В продажу поступил Антарктический внедорожник УАЗ Патриот
В продажу поступили первые внедорожники УАЗ "Патриот" серии Antarctic Edition. Об этом сообщается на сайте изготовителя.
Технологии
National Interest: советские титановые подлодки поставили НАТО в тупик
Об инновационной подлодке проекта 705 "Лира", получившей по классификации НАТО обозначение Alpha, вспомнил эксперт издания The National Interest Калеб Ларсон.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Экономика
Доходы по вкладам обложат налогом
Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Здоровье
Две модели распространения коронавируса создали в Новосибирске
Разработчики карты подчеркивают, что их модели показывают вирус, подобный Covid-19, но «не являются реальным прогнозом распространения болезни».
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка
Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
Политика
Путин присоединился к саммиту G20 по видеосвязи
Президент России Владимир Путин завершил разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту «Большой двадцатки» по видеосвязи.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Авто
В США продали ВАЗ-2102 в идеальном состоянии за 1,4 млн рублей
Модель советского автомобиля, имеющего идеальное состояние, обошлась покупателю в 1,4 млн рублей.
Игры
Композитор Bloodborne и Dark Souls 3 напишет музыку для Elden Ring
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Политика
Китай готов сотрудничать с другими странами в разработке вакцины от коронавируса
Меры для стабилизации мировой экономики Китай призывает страны G20 принять меры для сохранения глобальных производственных цепочек и готов внести свой вклад в работу по стабилизации мировой экономики, заявил Си Цзиньпин.