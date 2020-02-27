Общество
RT на русскомСоюз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве
Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на письмо Союза пивоваров.
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Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.Ведомостивчера в 16:41
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Общество
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Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.
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Музыка
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Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
Общество
Вице-президент Ирана заболела коронавирусом
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
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Политика
Шнуров назвал «петухами» членов партии «Единая Россия»
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Путин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
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Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Политика
Комитет Госдумы обсудит размещение органов госвласти в регионах
Поправка в Конституцию, допускающая размещение органов государственной власти не в Москве, поступила в комитет Госдумы по госстроительству.
Здоровье
ВОЗ допустила пандемию коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус допустил пандемию коронавируса, передает РИА "Новости".