Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.

с чего всё началось

Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на письмо Союза пивоваров.

Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве

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