Экономика

RT на русскомRT на русскомСоюз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве

Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на письмо Союза пивоваров.
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с чего всё началось

Пивовары просят ужесточить требования к составу пива

Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.
Ведомостивчера в 16:00

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Союз пивоваров призвал не менять требования к содержанию солода в пиве

РИА Новостивчера в 21:29

Пивовары просят ужесточить требования к составу пива

Ведомостивчера в 16:00

Производители пива попросили ужесточить требования к его составу

РБКвчера в 18:38

Союз пивоваров РФ попросил не повышать норму заменяемого солода в пиве

Интерфаксвчера в 17:20

Российские пивовары просят Минфин не менять требования по содержанию солода в пиве

ТАССвчера в 17:10

Пивовары попросили ужесточить требования к составу пива

Коммерсантъвчера в 16:40

Российские пивовары попросили пересмотреть состав пива

Lenta.ruвчера в 20:05
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Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Коммерсантъ вчера в 10:15
Происшествия

Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Газета.Ru вчера в 10:26
Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета вчера в 09:13
Здоровье

От Башкирии отступает эпидемия гриппа и ОРВИ

В региональном Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболевших ОРВИ и гриппом в Башкирии.
ProUfu.ru вчера в 11:55
Политика

Путин возмутился призывами убивать детей росгвардейцев

По мнению Владимира Путина, призывы убивать детей сотрудников Росгвардии могут расбалансировать ситуацию в стране так, что "мало не покажется".
Московский Комсомолец вчера в 02:59
Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК вчера в 12:22
Политика

Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» после спора об Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России).
Lenta.ru вчера в 22:55
Футбол

Реал — Манчестер Сити 1:2

Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости вчера в 14:16
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 05:08
Армия и оружие

Турецкие военные атаковали сирийскую армию и были уничтожены баллистическими ракетами

Avia.pro 24 февраля в 19:01
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Дождь 25 февраля в 14:21
Происшествия

Стрельбу на пивоваренном заводе в Милуоки устроил уволенный сотрудник

Как сообщил телеканал 12abc, стрелявший на заводе MillerCoors в американском городе Милуоки, штат Висконсин, оказался уволенный ранее сотрудник.
Известия вчера в 20:08
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на котором показана работа российского спецназа.
RT на русском вчера в 22:41
Экономика

Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров

Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Общество

В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан — «такси от банка».
Известия вчера в 16:00
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло на 29 человек

Московский Комсомолец вчера в 22:41
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Новые Известия вчера в 03:05
Армия и оружие

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 14:12
Общество

Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Коммерсантъ вчера в 16:23
Общество

Свердловское министерство предупредило о вреде концертов Элджея

Министерство сообщило, что концерты Элджея запланированы в Свердловской области, и предупредило родителей о «последствиях» их посещения.
Дождь вчера в 12:38
Армия и оружие

Британия попыталась перехватить российский Ту-95

ВВС Великобритании подняли по тревоге по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon из-за замеченного недалеко от Норвегии российского бомбардировщика Ту-95.
Рамблер вчера в 12:43
Армия и оружие

Сирийские военные нашли химлабораторию боевиков в Идлибе

Секретную химическую лабораторию, лагерь подготовки боевиков и подземный бункер в несколько этажей, расположенный под скромным частным домом, обнаружили сирийские военные в ходе освобождения населенных пунктов Телль Мардих и Кафер Амин в провинции Идлиб.
Известия вчера в 21:00
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия вчера в 05:29
Общество

Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Имя нашего земляка носит «Казачья кадетская школа-интернат среднего общего образования имени маршала Советского Союза Д. Т. Язова».
ВОмске 25 февраля в 02:53
Космос

Луноход миссии «Чанъэ-4» исследовал почву обратной стороны Луны

Структура почвы на обратной стороне Луны имеет свои особенности, позволила установить лунная миссия «Чанъэ-4», 26 февраля сообщает журнал Science Advances.
Красная весна вчера в 15:47
Происшествия

В Элисте в девятиэтажном доме произошёл хлопок газа

RT на русском вчера в 15:20
Армия и оружие

США и НАТО отдаляют цель создания мира без ядерного оружия, заявил Небензя

Угрозы со стороны США и НАТО в адрес других стран препятствуют создания мира, свободного от ядерного оружия, заявил 26 февраля постпред России при ООН Василий Небензя.
REGNUM вчера в 17:20
Армия и оружие

В Индии создают цифровую кабину для Су-30МКИ

Faktom 25 февраля в 07:58
Происшествия

Лайнер из Италии не пустили в порты Карибского моря из-за коронавируса

РБК вчера в 15:19
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