Экономика
RT на русскомСоюз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве
Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на письмо Союза пивоваров.
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с чего всё началось
Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.Ведомостивчера в 16:00
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Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Происшествия
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Здоровье
От Башкирии отступает эпидемия гриппа и ОРВИ
В региональном Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболевших ОРВИ и гриппом в Башкирии.
Политика
Путин возмутился призывами убивать детей росгвардейцев
По мнению Владимира Путина, призывы убивать детей сотрудников Росгвардии могут расбалансировать ситуацию в стране так, что "мало не покажется".
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
Политика
Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» после спора об Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России).
Футбол
Реал — Манчестер Сити 1:2
Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Армия и оружие
Турецкие военные атаковали сирийскую армию и были уничтожены баллистическими ракетами
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Происшествия
Стрельбу на пивоваренном заводе в Милуоки устроил уволенный сотрудник
Как сообщил телеканал 12abc, стрелявший на заводе MillerCoors в американском городе Милуоки, штат Висконсин, оказался уволенный ранее сотрудник.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Армия и оружие
Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций
Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на котором показана работа российского спецназа.
Экономика
Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров
Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.
Общество
В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан — «такси от банка».
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло на 29 человек
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Общество
Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Общество
Свердловское министерство предупредило о вреде концертов Элджея
Министерство сообщило, что концерты Элджея запланированы в Свердловской области, и предупредило родителей о «последствиях» их посещения.
Армия и оружие
Британия попыталась перехватить российский Ту-95
ВВС Великобритании подняли по тревоге по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon из-за замеченного недалеко от Норвегии российского бомбардировщика Ту-95.
Армия и оружие
Сирийские военные нашли химлабораторию боевиков в Идлибе
Секретную химическую лабораторию, лагерь подготовки боевиков и подземный бункер в несколько этажей, расположенный под скромным частным домом, обнаружили сирийские военные в ходе освобождения населенных пунктов Телль Мардих и Кафер Амин в провинции Идлиб.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Имя нашего земляка носит «Казачья кадетская школа-интернат среднего общего образования имени маршала Советского Союза Д. Т. Язова».
Космос
Луноход миссии «Чанъэ-4» исследовал почву обратной стороны Луны
Структура почвы на обратной стороне Луны имеет свои особенности, позволила установить лунная миссия «Чанъэ-4», 26 февраля сообщает журнал Science Advances.
Происшествия
В Элисте в девятиэтажном доме произошёл хлопок газа
Армия и оружие
США и НАТО отдаляют цель создания мира без ядерного оружия, заявил Небензя
Угрозы со стороны США и НАТО в адрес других стран препятствуют создания мира, свободного от ядерного оружия, заявил 26 февраля постпред России при ООН Василий Небензя.
Армия и оружие